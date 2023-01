Un duelo generacional: Djokovic y Tsitsipas jugarán la final del Abierto de Australia

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) – El serbio Novak Djokovic y el griego Stefanos Tsitsipas se enfrentarán este domingo en la final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, después de superar este viernes en semifinales al estadounidense Tommy Paul (7-5, 6-1, 6-2) y al ruso Karen Khachanov (7-6(2), 6-4, 6-7(6), 6-3), respectivamente.

Además, “Nole”Dita Alangkara está también obligado a conquistar el trofeo si quiere volver al número uno del mundo -ahora en posesión del español Carlos Alcaraz-, un objetivo que también ambiciona su rival, en busca de lograr su primer grande. Será el segundo Grand Slam consecutivo con una final en la que el ganador se lleva todo: el título y el número uno, como ocurriera con Alcaraz y el noruego Casper Ruud en el US Open.

Third set starts, @DjokerNole 🇷🇸 breaks and holds.

Credit to Tommy Paul 🇺🇸, who is playing some really good tennis on the other side of the net, but Novak's just doing Novak things.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/6RQzkECAZk

