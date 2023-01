Sheinbaum acusa campaña orquestada: “No es sólo Sandra Cuevas, es sobre todo el PAN”

La noche del jueves, el Contralor capitalino reportó que había encontrado varios paquetes con lonas y miles de volantes en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México localizados en la Oficina de Desarrollo y Bienestar de la Alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por la opositora Sandra Cuevas, donde personal de la demarcación impidió las diligencias correspondientes.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo esta tarde que el hallazgo de propaganda política dentro de las oficinas públicas de la Alcaldía Cuauhtémoc es otra prueba de que la oposición ha orquestado una campaña sucia en su contra.

Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial por Morena, dijo que no es sólo la Alcaldesa Sandra Cuevas sino toda la oposición y en particular, el Partido Acción Nacional (PAN). “Hay una guerra sucia porque están muy preocupados porque cada vez pierden más en la ciudad y la verdad, porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país. Esa es su manera de hacer política”.

La Jefa de Gobierno no quiso personalizar en Sandra Cuevas. Dijo que es la oposición en su conjunto. Anoche, la Alcaldesa de Cuauhtémoc arengó a los empleados de esa demarcación: “¡¿A quién le vamos a partir su madre?!”, les gritó. “¡A Claudia!”, respondieron. Antes dijo: “Ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nada”.

Anoche fueron localizados varios paquetes con lonas y miles de volantes en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Estaban en la Oficina de Desarrollo y Bienestar de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde personal impidió las diligencias correspondientes a la Contraloría capitalina, lo que requirió la presencia de policías.

El Contralor General, Juan José Serrano, constató la documentación en la sede del Gobierno de Sandra Cuevas. En un primer recuento se habló de 13 mil panfletos de campaña negra o guerra sucia contra Sheinbaum, además de las mantas. Serrano dijo que se dio vista a la Fiscalía General de Justicia capitalina.

“Yo creo que no es un asunto menor, porque quieren poner una disputa entre una Alcaldesa y la Jefa de Gobierno. Y el problema es que se encontró una gran cantidad de propaganda, que se llama guerra sucia, no tiene otro nombre, en un oficina pública. Y quieren minimizar el asunto algunos medios, para mí es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe”, reiteró la mandataria capitalina.

Sobre la oposición y el PAN, aseguró que “destruyen, no construyen”. “Y la pregunta es, por qué hay una guerra sucia contra la Jefa de Gobierno? Se contesta por sí sola, hay guerra sucia porque están preocupados de que cada vez pierden más en la ciudad, y la verdad porque encabezamos las encuestas de la ciudadania en el país y buscan atacar, esa es su manera de hacer política”, aseveró.

Además, dijo que el hecho mismo podría involucrar “sanciones administrativas y delitos”, pero eso lo determinará la Contraloría capitalina y la Fiscalía General de Justicia. “Sí pido que no se minimice, es una campaña orquestada”. “Nosotros construimos, la Jefa de gobierno está dedicada a gobernar la ciudad, a construir puentes, construir parques, a construir una mejor ciudad, y las campañas sucias lo que hacen no es construir, es destruir”, dijo.

Sheinbaum apuntó que los volantes hallados en la Cuauhtémoc “ya habían salido en la ciudad, no es que se encontraron ayer, esos volantes ya habían habido en semanas anteriores, esos mismos en distintas alcaldías, no solamente en la Cuauhtémoc, me habían mandado fotografías de estos volantes que se tiraron por toda la ciudad y ahora se encuentra en la oficina publica, por eso digo que es parte de una campaña en contra nuestra. La pregunta era, ¿de dónde venían?”, insistió.

Sin embargo, aseguró que la situación y los volantes “me hacen más fuerte”. “Hemos pasado tantas adversidades en el movimiento, que esto no nos va a vencer, al contrario”, indicó. “Es un asunto que va más allá, tiene sentido político y jurídico. Además, dijo que su Gobierno no tomará ninguna acción: “Nada, nosotros caminamos como siempre hemos caminado Ya veremos [si se agudiza la campaña]”.

Los volantes, que han sido difundido también en redes, incluyen fotografías de la mandataria capitalina e información sobre los incidentes que han ocurrido en el Metro durante su administración.

Luego del hallazgo, Sandra Cuevas acusó al Gobierno capitalino de entrar ilegalmente a sus instalaciones y en un video difundido en las redes de la Alcaldía arremeter en contra la mandataria capitalina.

“Desplegaron un operativo en mis oficinas. Sin ninguna notificación. No se dejen amedrentar. No vamos a entrar en provocaciones, y lo más importante, no vamos a parar el trabajo. Si esas oficinas se las quieren comer, que se las coman. Ya saben que a nosotros no nos tiembla nada, ni nos da miedo nada”, dice la Alcaldesa Cuevas a trabajadores y medios.

Luego preguntó a los trabajadores: “¿A quién le vamos a partir su madre?”. A lo que respondieron: “A Claudia”.