El oficio falso y la muerte inventada del Fiscal Gertz; consejeros no ganan 600 mil

Por León Ramírez, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato

Ciudad de México, 27 de enero (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de estas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

AUTORIDADES DE PERÚ NO REPORTARON DETENCIONES POR INCENDIO DE EDIFICIO EN LIMA

LA AFIRMACIÓN: La radiodifusora Exitosa de Perú informó que Jesús Andrés Luján Carrión provocó el incendio en un edificio cercano a la Plaza San Martín del centro histórico durante las protestas del 17 de enero.

LOS HECHOS: Jesús Andrés Luján Carrión es un creador de contenido digital y no fue detenido por participar en la protesta de la semana pasada. El medio de comunicación Exitosa aclaró en sus redes sociales que no reportaron esta supuesta detención y que se trataba de información falsa; las autoridades no reportaron detenciones durante ese día.

Miles de peruanos protestaron el jueves en la capital del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y apoyar a su antecesor, Pedro Castillo, quien fue destituido en diciembre, reportó The Associated Press.

La noche del 19 de enero, un edificio cerca de la zona de las manifestaciones se incendió. El jefe de los bomberos, Luis Ponce, dijo entonces que desconocía el origen del incendio y si tenía alguna relación con las protestas. Añadió que no se registró ninguna víctima ni heridos.

La Policía nacional de Perú difundió un video en el que se aprecia este incendio cercano al centro histórico de la capital y llamó a la población a mantenerse alejada.

En este contexto, publicaciones en redes sociales difunden una imagen en la que aparece la identidad gráfica de la emisora Exitosa de Perú y se afirma que un hombre llamado Jesús Andrés Luján Carrión fue detenido por provocar el incendio.

Sin embargo, es falso que esa persona haya sido detenida. Este nombre corresponde a un creador digital que utiliza el sobrenombre de Sideral y quien ha seguido haciendo transmisiones en vivo de videojuegos, a pesar de la supuesta detención.

En tanto, la cuenta oficial de la emisora Exitosa de Perú publicó en Facebook que la imagen utilizaba su logotipo para afirmar que Andrés Luján había iniciado el incendio, pero “queremos precisar que esta publicación es falsa”.

AP revisó en los canales oficiales de la policía peruana, así como en los del ministerio del Interior, y no encontró registro de alguna detención relacionada con el incendio, ni tampoco la imagen que utiliza la publicación que circula en Facebook.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

PUBLICACIÓN SOBRE PAÍSES ALIADOS Y UCRANIA NO ES CORRECTA

LA AFIRMACIÓN: De último minuto se dio a conocer que 50 países se unieron a Ucrania para derrotar a Rusia.

LOS HECHOS: La publicación hace referencia a una reunión reciente del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania cuya creación no es de última hora; en realidad se creó a principios de 2022 para apoyar al Gobierno de Ucrania tras la invasión de Rusia.

El 26 de abril de 2022 el Secretario de Defensa estadounidense , Lloyd J. Austin III, anunció la formación del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania para coordinar la asistencia militar y humanitaria brindada a ese país.

En ese entonces, Austin anunció que el grupo conformado por más de 40 naciones llevaría a cabo reuniones presenciales o virtuales cada mes para reaccionar rápidamente a lo ocurrido en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Welcome to Brussels, #GenMilley. This week's meetings of the #NATOCHoDs and the Ukraine Defense Contact Group are important opportunities, both to take stock of @NATO’s military adaptation and to ensure Allies and partners continue to support Ukraine. pic.twitter.com/TATrURgM0f

— Ambassador Julianne Smith (@USAmbNATO) January 18, 2023