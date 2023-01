VIDEO FUERTE: Policía muestra el momento en el que atacan con martillo a Paul Pelosi

Por Stefanie Dazio y Brian Melley

Washington, 27 de enero (AP).— Un video dado a conocer el viernes muestra al esposo de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, forcejeando con su agresor para apoderarse de un martillo durante un brutal ataque ocurrido el año pasado en la casa de la pareja en San Francisco.

Las imágenes de una cámara corporal muestran al sospechoso David DePape arrebatándole la herramienta a Paul Pelosi, de 82 años y arrojándole el martillo sobre la cabeza. La cámara no capta el golpe a Pelosi y los agentes —uno de ellos maldiciendo— entran a la casa y se lanzan contra DePape.

Se puede ver a Paul Pelosi, aparentemente inconsciente, acostado boca abajo en el piso vistiendo la parte superior de su pijama y ropa interior. Los agentes informaron que Pelosi despertó en un charco de su propia sangre.

El video se publicó luego de que una coalición de agencias de noticias, entre ellas The Associated Press, buscó tener acceso a la evidencia que los fiscales presentaron durante una audiencia pública el mes pasado. La Fiscalía de distrito en San Francisco se había negado a proporcionar las pruebas a los periodistas.

Un Juez de la corte estatal falló el miércoles que no había razón para mantener el video en secreto.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Here's the body cam footage of Paul Pelosi being attacked by David DePape while the police fail to act pic.twitter.com/0uI29uBo0L

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 27, 2023