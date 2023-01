Ataque afuera de sinagoga en el este de Jerusalén deja al menos 6 muertos y 4 heridos

Por Isabel Debre

Jerusalén, 27 de enero (AP) — Un palestino abrió fuego afuera de una sinagoga de Jerusalén Oriental el viernes por la noche, matando a seis personas e hiriendo a otras cuatro en uno de los ataques más mortíferos contra israelíes en años, informaron autoridades médicas. El ataque terminó luego de que agentes de la policía balearon al agresor.

La agresión ocurrió un día después de que tropas israelíes mataran a nueve palestinos en una redada en Cisjordania y aumentó la probabilidad de más derramamiento de sangre.

La escalada de violencia representa un desafío para el nuevo Gobierno israelí de línea dura y ensombrece el ambiente antes de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien llegará a la región el domingo. Es probable que Blinken analice las causas subyacentes del conflicto que sigue enconándose, la agenda del nuevo Gobierno de ultraderecha de Israel y la decisión de la Autoridad Palestina de suspender la coordinación de seguridad con Israel en represalia por la letal redada.

Scene of the shooting attack in Jerusalem’s Neve Yaakov neighborhood.

10 people have been injured. Praying for their full recovery.

The terrorist was shot and killed.pic.twitter.com/ZIrnpTdt0m

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 27, 2023