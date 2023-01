Coahuila: Bebé es atacada con ácido por mujer que pasaba por la calle; la detienen

La abuela de la menor relató que estaban en la puerta de su vivienda cuando la mujer se acercó y arrojó ácido muriático a la bebé.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una carpeta de investigación por el caso de una bebé, de un año de edad, que fue agredida con ácido muriático en el rostro, por una mujer que ya fue detenida, pero presuntamente padece de sus facultades mentales.

Luego de que los elementos de la Policía Municipal de Saltillo canalizaran el caso a dicha autoridad, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en Coahuila también se encuentra indagando para proceder en el caso de la menor.

Los hechos ocurrieron a las 18:30 horas del miércoles 25 de enero cuando a la bebé, que se encontraba con su abuela en la entrada de su casa, ubicada en la colonia Valle de las Flores, la mujer arrojó el ácido muriático sobre la cara de la niña, y luego bebió del mismo ácido.

Los testigos reportaron a los cuerpos de emergencia la situación, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja mexicana y la Policía Municipal.

Diferentes declaraciones apuntan que la menor de tan solo un año de edad, tuvo que ser trasladada a la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La mujer, quien fue señalada como la presunta responsable de los hechos, quedó detenida por los elementos de la Policía Municipal de Saltillo, en su transcurso de valoración médica debido a la injerencia de líquido.

Los vecinos reportan que la mujer ya tiene tiempo lidiando con alguna enfermedad mental, agrediendo a las personas que circulan por la cuadra, mientras que la familia ha decidido no hacerse responsable.

“Es que la muchacha no está bien de la cabeza. Como que padece sus facultades mentales y ya tiene días o semanas vagando por aquí, por la cuadra. Varias veces hemos reportado la situación a la mamá y dice que ella no puede hacer nada”, dijo una de las vecinas.

– Con información de Vanguardia