“Escuché disparos”: Rubén Cruz, de Por Esto, narra agresión en Cancún

Por María Verza

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Vivir entre amenazas por ejercer el periodismo en México, uno de los países más peligrosos para la prensa, hace saltar las alarmas de forma inmediata y prever posibles ataques aunque el reportero cuente con protección oficial… o tal vez por eso.

Es lo que le pasó a Rubén Cruz, un periodista de un diario local de Cancún, la turística ciudad del sureste mexicano con altos niveles de violencia. El jueves se vio inmerso en un evento que acabó con disparos en torno su vehículo y con Cruz resguardado en la cárcel de la ciudad sin saber si intentaron matarle, le confundieron o qué había pasado.

La Fiscalía de Quintana Roo, donde se ubica Cancún, informó que ya investiga lo sucedido.

#MEXICO: CPJ has learned of and condemns the attack by gunmen on journalist Rubén Cruz, which occurred yesterday evening in Cancún (Quintana Roo state), and calls on Mexican authorities to investigate and take the appropriate steps to protect the reporter. https://t.co/GtdYpYkdCw

— CPJ Américas (@CPJAmericas) January 27, 2023