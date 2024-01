Hombres armados ingresan a velorio y asesinan a 5 personas en Juárez; hay 2 heridos

Los sujetos llegaron al velorio y abrieron fuego en contra de los asistentes que despedían a un joven de 25 años que también había sido asesinado.

Ciudad de México, 27 de enero (AP) — Cinco hombres fueron asesinados y otros dos resultaron heridos en un ataque armado ocurrido en la frontera norte de México, informaron este sábado autoridades estatales.

El incidente tuvo lugar la noche del viernes en una barriada de la fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, donde hombres armados se presentaron en un funeral y comenzaron a disparar a los presentes.

La Fiscalía General estatal indicó que en el ataque perecieron cinco hombres y otros dos resultaron gravemente lesionados por disparos de arma de fuego y fueron trasladados a un hospital de la ciudad.

De acuerdo con reportes de medios locales, los supuestos agresores arribaron en varios vehículos al funeral y tras bajarse de las unidades comenzaron a disparar, luego huyeron.

Chihuahua es una de las seis entidades más violentas del país junto con Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco y Michoacán.