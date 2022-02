Broadway in the Park unirá a talento nacional y de Broadway en un concierto

Alonso Teruel, director de programación del del Museo de Historia Nacional de Nueva York, encargado del contenido de Broadway in the Park explicó que este espectáculo busca traer esperanza y alegría a México y al público en general que gusta de ir al teatro, además de lograr la colaboración entre el talento mexicano y el de Broadway. Susana Zabaleta, Carmen Sarahí y María Penella forman parte del elenco.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Broadway in the Park reunirá a lo mejor del Teatro Musical de Broadway con el talento de la comunidad teatral nacional en un concierto donde se interpretarán temas clásicos de los más grandes musicales. El espectáculo se realizará en el teatro Ángela Peralta los próximos 7 y 8 de abril.

“Broadway in the Park es un proyecto que es muy cercano a mí, es algo que nació hace más o menos dos años durante la pandemia, en el que tratamos de responder dos preguntas, una era cómo podemos hacer que nuestros artistas puedan seguir trabajando, puedan seguir practicando su arte y la segunda es cómo podemos seguir acercando el teatro y el arte al público que lo necesita”, señaló Alonso Teruel, director de programación del del Museo de Historia Nacional de Nueva York, encargado del contenido de Broadway in the Park.

Teruel explicó que este espectáculo busca traer esperanza y alegría a México y al público en general que gusta de ir al teatro, además buscaban una forma en la que los talentos del país pudieran colaborar con los de Broadway para resaltar el talento y enaltecer las grandes voces con las que se cuentan en México.

El elenco está formado por estrellas nacionales como Susana Zabaleta, Carmen Sarahí (Anita la Huerfanita, Frozen I y Frozen II), la dos veces ganadora del Premio Metro, María Penella (Ana Frank, Anita, la huerfanita), Diego Medel (RENT, Jesucristo Superestrella, Hoy no me puedo levantar), Héctor Berzunza (Terapia, Casi normales, Mañana) y Rocío Banquells (Vaselina, La novicia rebelde, Godspell). Además de talento internacional como Nia Drummond (American Idol, ganadora del Grammy), Génesis Collado (Over Here!), Alice Ripley (Next to Normal, American Psycho, Los Miserables) y Robin de Jesús (Hamilton, In the heights).

El espectáculo contará con la dirección de Lance Horne, compositor, pianista, cantante y director musical ganador de un premio Emmy; que ha participado en proyectos en escenarios como el Carnegie Hall, la Sydney Opera House, el Lincoln Center y el West End de Londres.

“Es muy emocionante saber que vamos de la mano de estas grandes mentes empresarias y creativas que en un momento de crisis como el que tuvimos en el que el teatro y no sólo el teatro, en general el arte y la cultura en todo el mundo, pero en particular en esta ciudad y en este país está tan lastimado y arrinconado pero que además es un momento en el que están surgiendo muchos proyectos nuevos porque como sucede en cada momento de crisis, son semilleros de creatividad, es increíble que vayamos a empezar ahora en la primavera en este teatro padrísimo”, compartió María Penella.

Carmen Sarahí, quien es conocida por interpretar la voz de Elsa en Frozen, se mostró feliz de formar parte del proyecto de Broadway in the Park. “El teatro musical en México es maravilloso y hay una cantidad de talento inimaginable, desafortunadamente no tenemos la cultura de acercarnos a comprar un boleto y de ir a ver un musical, entonces esta es la manera en la que vamos a llegar a más gente que quizá o tiene el acceso a comprar un boleto para una obra porque es muy caro, para eso es este proyecto, para acercar familias al arte, a nuestro arte, a lo que hacemos, a disfrutar, a vivir, a cantar, a gozar con la música, con el canto”, aseveró Carmen.

Por su parte, Alejandro Bracho, fundador de Makken Agencia Creativa de Comunicación, señaló que Broadway in the Park es un proyecto muy especial para ellos y es algo que habían pensado para traer talentos de Broadway a México.

Broadway in the Park se presentará el teatro Ángela Peralta (Aristóteles s/n, Polanco) el 7 y 8 de abril. Los boletos para Broadway in the Park se pueden adquirir a través de Boletia.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.