“Divine Energy”, una colección que busca exaltar y reconocer el poder femenino

Esta colección junto a otras como Breast Cancer Awareness, Skateistan o Cultivate Care buscan compartir el mensaje de romper con los estereotipos sociales e impulsar a las nuevas generaciones a hacer un mundo mejor a través del deporte, el body positive, la salud mental, la creatividad y la autenticidad.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- “Divine Energy” es la colección de Vans inspirada en el poder femenino, una colección que busca realizar un homenaje y celebra los logros de todas las mujeres en la sociedad sin importar su edad, creencias o identidad de género.

Con “Divine Energy”, Vans se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, además busca que esta colección inspire a todxs a compartir su voz y celebrar un poco de todo lo que representa el poder femenino en nuestra sociedad: arte, cultura, amor, trabajo, hermandad, libertad y creatividad.

Las voceras de la marca Karla Mutaguchi (Brand Manager de Vans en México), Brenda Alvarado (Head of Wholesale de Vans en México), Frida Vázquez (Brand Marketing Designer de Vans en México), Itzel Granados (Atleta premiada del equipo de Vans en México) y Elis Paprika (cantante y host en Channel 66) se sumaron para presentar la colección en una agradable sesión de fotos.

Respecto a las características de las prendas, el estilo principal se define en colores neutros y estampados con frases como “She can be anything” y “Lover, Partner, Friend, Child, Advocate, Teammate”; se incluye al clásico Old Skool y el Classic Slip-On, con una presentación de colores sólidos en tonos tierra, flores y el característico estampado Checkerboard de Vans. Para la Costa Slide-On, un ícono floral con las palabras “Fighter, Dreamer, Healer, Leader, Advocate, Mentor, Lover” aparecen traducidas a diferentes idiomas en la suela. También cuentan con sudadera y pantalón a juego con un fit oversized, además de calcetines estampados, playeras, un vestido y accesorios como mochilas.

Las colecciones Breast Cancer Awareness, Skateistan o Cultivate Care forman parte del mensaje que Vans busca compartir, el de romper con los estereotipos sociales e impulsar a las nuevas generaciones a hacer un mundo mejor a través del deporte, el body positive, la salud mental, la creatividad y la autenticidad.

Entre las acciones de Vans para generar espacios de igualdad y expresión creativa están el apoyo a mujeres atletas en el equipo profesional de skate, bmx y surf; además del impulso constante hacia nuevas artistas, fotógrafas y talentos emergentes a través de plataformas de marca como House of Vans, Campañas de Marca, Channel 66 o Vans Musicians Wanted. La colección completa de Divine Energy estará disponible a partir del 25 de febrero en vans.mx, tiendas Vans, Innvictus, Liverpool y TAF.