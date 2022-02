Medios de comunicación opinan, pero no argumentan

Como es de conocimiento público, el jueves pasado, el Presidente de Rusia Vladimir Putin, subrepticiamente inició “una operación militar especial” en las regiones de Doniestek y Lugansk, del este de Ucrania.

Este acontecimiento ha generado en la mayoría de los medios de comunicación –periódicos, canales televisivos y de radio—de América, Europa y América Latina, opiniones a diestra y siniestra, pero no las causas y consecuencias, de lo que está ocurriendo.

Los medios de comunicación y presidentes de múltiples naciones, están divulgando consideraciones, juicios e impresiones personales y subjetivas, no razonamientos sustantivos que sirven para convencer o persuadir a favor o en contra una idea o punto de vista, basados en hechos probados para justificar o refutar una teoría o postura.

Esto genera incertidumbre mediática, ya que en vez de aportar a la opinión pública respuestas inmediatas y efectivas, crean desconfianza y duda, que son muy difícil de eliminarlas.

La confrontación referida entre Rusia y Ucrania, es un desafío para toda la humanidad, por más que la ONU señale que ambas naciones deben respetar el derecho internacional humanitario; El conflicto sigue vigente. Les explicó el por qué.

La resolución de la ONU, sustentada en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que permite al Consejo de Seguridad integrado por 30 países, tomar medidas necesarias para restablecer la paz y la seguridad –incluido el uso de la fuerza militar—logró el voto a favor de 11 naciones: Albania, Brasil, Gabón, Ghana, Kenia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, México y Noruega.

Se abstuvieron China, India y los Emiratos Árabes Unidos. Obviamente Rusia votó en contra, lo que generó incertidumbre, ya que el voto negativo de cualquiera de los cinco miembros permanente del Consejo de Seguridad –China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia—esto es, de las cinco potencias nucleares–, deriva el veto por resolución, lo que impide que el Consejo de Seguridad referido, pueda actuar en los términos en que se solicitaba el texto.

Al concluir la reunión, el secretario general de la ONU hizo una declaración a la prensa en la que lamentaba el hecho de que el Consejo de Seguridad no pudiera actuar. El representante de Estados Unidos de inmediato respondió al representante de Rusia: “Pueden vetar la resolución, pero no pueden vetar nuestra voz, no pueden vetar la verdad, no pueden vetar nuestros principios, no pueden vetar al pueblo de Ucrania, no pueden votar la Carta Magna de la ONU y no pueden vetar la rendición de cuentas”.

El Embajador de México, por su parte, explicó que su país votaba a favor de la resolución “porque estamos viendo como un país agrede otro”, lo que supone una amenaza a la paz y a la seguridad tal y como está recogido en la Carta de las Naciones Unidas. Añadió que también votaba a favor “porque México ha sido invadido cuatro veces, dos por Francia y dos por Estados Unidos” y porque “la política exterior de México es siempre en favor de la Paz”.

El Embajador de China que se abstuvo de votar a favor o en contra de la resolución de la ONU, fue más prudente. Dijo: “la seguridad de un país no debe venir a expensas de la seguridad de otros países (…) En el contexto de cinco expansiones de la OTAN, las legítimas aspiraciones de Rusia deben ser consideradas; “Ucrania debe ser un puente entre el este y el oeste y no convertirse en una avanzada para la confrontación de las grandes potencias”.

Veremos y diremos en qué termina esta confrontación entre Rusia y Ucrania, pero también, cuándo la Asamblea General de la ONU aprobará que se cancele el bloqueo a Cuba que impuso EU desde hace 60 años, y rescate el territorio que se apropió de México.

Francisco Javier Pizarro https://www.sinembargo.mx/author/francisco-j-pizarro Periodista y columnista. Fue coordinador editorial, subdirector y director del Diario de Chihuahua de 1989 a 2003. Obtuvo el premio Nacional de periodismo 2001 a 2002. Director y conductor del programa Televisivo A Fondo (2003 a 2009), del programa radiofónico Segundo a Segundo (2010 a 2017) y actualmente de la pagina de Reflexiones en Voz Alta en Facebook.