Mexicanos en el extranjero reportan fallas para poder votar en Revocación de Mandato

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Usuarios en redes sociales reportaron este domingo que recibieron un correo del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que se les comunica que por supuestas “inconsistencias” no podrán votar desde el extranjero en la consulta de Revocación de Mandato, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de abril.

El INE había dado a conocer que las y los mexicanos que radican en el extranjero y que deseen participar en los procesos de Revocación de Mandato, así como en las elecciones locales, deberán acceder e inscribirse en el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero Proceso Electoral Local 2021- 2022, el cual fue habilitado en la página del Instituto.

No obstante, a través de Twitter, los ciudadanos compartieron un mensaje en el que denunciaron que el organismo electoral “les había quitado su derecho a votar”, así como imágenes de la página del Instituto en la que se muestra la leyenda de “página no encontrada”.

“En el mail que envían dicen que hay ‘inconsistencias’, pero no señalan cuáles son. El correo me llegó hace unos momentos y dicen que el plazo para subsanarlas se vence hoy (27 de febrero), al entrar al link me aparece ‘Página no encontrada’, así que no me permiten ‘subsanar la inconsistencia’ que ni siquiera sé cuál es”, manifestó una usuaria, quien además destacó que dicho trámite lo había realizado desde el miércoles pasado. “¿A cuantos más el INE nos está quitando el derecho a votar?”, añadió.

A la queja de la mujer se sumaron varias personas, quienes mostraron el mismo mensaje que recibieron por parte del INE y la página con el mensaje antes mostrado.

Asimismo, algunos usuarios señalaron que después de registrarse para votar desde el extranjero y de que les notificaran sobre las “inconsistencias” en sus datos, algunos intentaron comunicarse con el órgano electoral por teléfono, obteniendo como respuesta que se “tiene que hacer por la página de Internet”.

“Hace ratito me metí a la página y el dato inconsistente, no se puede modificar eléctronicamente. Lorenzo Córdova, hay fallas en tu página, aplícate a corregirlas”, dijo otra usuaria.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, los únicos requisitos para ejercer el derecho al voto desde el extranjero son tener una credencial de elector vigente, misma que se puede tramitar en el Consulado o Embajada más cercanos, y manifestar la intención de votar.

Asimismo, especificó que la modalidad para ejercer su derecho al voto será de manera electrónica por Internet, y que a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) del 1° de abril de 2022 dará inicio el periodo de votación y concluirá el 10 de abril a las 18:00 horas.

La consulta revocatoria es un proceso que ha impulsado el Presidente Andrés Manuel López Obrador como un mecanismo de democracia directa y participativa en la que, en la mitad de su presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o dimita.

La realización del ejercicio ha sido la última punta de lanza en el cruce entre López Obrador y su partido, Morena, y el INE. El Instituto ha cuestionado la decisión de la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, de reducir su presupuesto para este año, cuando además de la consulta de Revocación de Mandato habrá elecciones en seis estados de la República.