Premios SAG: Troy Kotsur hace historia y es ya primer actor sordo en ganar estatuilla

Por Jke Coyle

Los Ángeles, 27 de febrero (AP) — La 28 edición anual de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés) abrieron con una novedad: Troy Kotsur pasó a ser el único actor sordo en recibir un premio de actuación individual del gremio de actores de Hollywood.

Kotsur ganó el primer premio televisado de la noche, a mejor actor de reparto por su trabajo en el drama familiar CODA. El veterano actor de 53 años dio un gran paso adelante con la película de Sian Heder, que le mereció también una nominación al Oscar.

Cuando se anunció su nombre, Kotsur hundió la cabeza entre las manos. En el escenario, elogió a CODA como la rara película que retrata auténticamente a una familia sorda. Pero concluyó con un comentario chistoso.

“Gracias a mi esposa por recordarme revisar mi bragueta antes de caminar por la alfombra roja”, dijo Kotsur.

"I finally feel like I'm part of the family." Welcome to the #sagawards family #TroyKotsur, and congratulations on taking home the Actor® for Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role pic.twitter.com/PbtsSszc3o — SAG Awards® (@SAGawards) February 28, 2022

Mientras la categoría de mejor actor de reparto ha sido vista como una competencia reñida entre Kotsur y Kodi Smit-McPhee de The Power of the Dog (El poder del perro), Ariana DeBose de West Side Story (Amor sin barreras) ha sido la clara favorita en la categoría de mejor actriz de reparto. El domingo lo confirmó con su victoria.

“Me ha tomado mucho tiempo sentirme cómoda llamándome actriz”, dijo DeBose. “Mis raíces provienen del mundo de la danza y del escenario de Broadway, y la Anita que vemos en la pantalla tomó cada parte de mí, pero tardó 10 años en crearse”.

La ceremonia de los Premios SAG se transmite en vivo por TNT y TBS desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California. (También estará disponible para streaming el lunes en HBO Max). Luego que los Globos de Oro no fueran un evento en enero, los SAG serán la primera gran entrega de premios presencial y televisada de Hollywood, con la tradicional alfombra roja y los discursos llorosos, este año.

El trío de Hamilton Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr. y Daveed Diggs inauguró la ceremonia con el tema de “juntos de nuevo”.

What you do is so incredibly valuable, Jean 😊 She takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series #sagawards pic.twitter.com/IkMBlRFjZL — SAG Awards® (@SAGawards) February 28, 2022

“Hemos regresado a un mundo en el que todo lo que tenemos que hacer para pasar el rato así es vestirnos, aparecer, cambiarnos, desinfectarnos, examinarnos, enmascararnos, vacunarnos, potenciarnos, realizar pruebas rápidas y PCR en 24 horas”, dijo Odom Jr. “Ahora, ¿quién está listo para la fiesta?”

Algunos elencos, citando regulaciones de cuarentena relacionadas con los calendarios de producción, aparecieron de forma remota, incluido el del principal nominado en los apartados de televisión, Ted Lasso. Por enlace de video con sus compañeros de reparto a su alrededor, Jason Sudeikis aceptó el premio al mejor actor en una serie de comedia.

Si bien los Premios de la Academia no exigen vacunación contra la COVID-19 a sus presentadores (solo a los asistentes), los Premios SAG, cuyos ganadores son elegidos por el gremio de actores de Hollywood SAG-AFTRA, sí la requieren. Un actor de la serie de Paramount Yellowstone, Forrie J. Smith, ha dicho que no asistirá porque no está vacunado.

Un par de éxitos de taquilla, tanto en la pantalla grande como en la pequeña, se llevaron premios para su elenco de dobles, que se anunciaron antes del programa: Squid Game de Netflix y la cinta de James Bond No Time to Die (Sin tiempo para morir).

Kate Winslet presentará el premio a la trayectoria a para Helen Mirren, ganadora de cinco Premios SAG.

Cinco películas están nominadas al máximo honor de los SAG, el de mejor elenco: Belfast de Kenneth Branagh; el drama sobre una familia de sordos CODA, de Sian Heder; la comedia apocalíptica de Adam McKay Don’t Look Up (No miren arriba), la comedia de Ridley Scott House of Gucci (La casa Gucci) y el drama familiar de tenis de Reinaldo Marcus Green King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora).

La principal candidata al Oscar, The Power of the Dog (El poder del perro) de Jane Campion, no logró la nominación a mejor elenco, pero tres de sus actores — Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee — compiten por premios individuales.

Ganar el premio al mejor elenco no hace que una película sea automáticamente la favorita al Oscar, aunque los actores tienen la mayor influencia en la votación porque constituyen el mayor porcentaje de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El año pasado, los actores eligieron el drama judicial de Aaron Sorkin The Trial of the Chicago 7 (El juicio de los 7 de Chicago), mientras que el Oscar a la mejor película fue para Nomadland. El anterior, la selección de Parasite (Parásitos) en los SAG presagió su victoria en los Premios de la Academia.