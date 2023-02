El Shirota estrenará su sencillo “Segmentaciones” a un día de The World is a Vampire

“Influyente”, “Así nos fue” y “Segmentaciones” formarán parte del próximo álbum de El Shirota, un material que la banda grabó desde la comodidad del hogar Rubén y que planean estrenar durante el siguiente mayo.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Luego de haber estrenado “Influyente” y “Así nos fue”, la banda mexicana El Shirota se encuentra trabajando en el lanzamiento de su tercer sencillo titulado “Segmentaciones” para el próximo 3 de marzo, un día antes de su presentación en el festival The World is a Vampire.

A diferencia de sus dos antecesoras, en “Segmentaciones” la banda envuelve al escucha con un sonido mucho más estridente y un tanto “ridículo e intenso”, tal como lo describió Rubén Anzaldúa, guitarrista de la banda, en entrevista para SinEmbargo.

“Creo que el regreso de Mauricio [miembro fundador de El Shirota], definitivamente la voz que tiene a mí siempre me ha gustado mucho. Yo era fan al principio, entonces era algo muy particular que a mí me llamaba la atención y al menos en este sencillo se escucha, creo que hubiera sonado muy distinto si lo hubiera hecho yo o lo hubiera hecho Nacho , creo que él fue el indicado para haber hecho esto aparte de todo lo que dice la letra y todo, creo que es lo que a mí más me gusta, aparte de que la grabación está súper ridícula”, expresó entre risas Anzaldúa.

En este sentido, el guitarrista compartió a este medio que en este trabajo en particular se puede percibir la evolución de la agrupación desde “Chiluca no es Satélite”, EP que salió a la luz en el extinto 2013, hasta la fecha.

“Lo grabamos en nuestras casa, no te miento, tengo un poco de relajo en mi cuarto, ahí al fondo está el rock de preamps con el que grabamos”, explicó el músico mientras mostraba parte del equipo de grabación que yacía en su recamara a este medio. “Pusimos ese rack aquí a lado y nada más en el otro cuarto, a lado del baño pusimos todos los amplios, micrófonos y eso, y tal cual fue una composición, una grabación, todo fue en casa, en mi casa, en casa de Mauricio, en casa de Nacho, de Gabriel, todo fue creado entre nosotros con nuestras propias cosas”, añadió.

“Creo que podría muy bien relacionarlo [la evolución musical de El Shirota] como a cuántas fiestas ibas cuando tenías 17 años y a cuántas vas a los casi 30. Es un sentimiento muy distinto desde el ‘Chiluca no es Satélite’, que habla de cosas muy distintas desde la prepa o la universidad […] Todas las grabaciones de El Shirota son tal cual como pequeños diarios de lo que nos estaba pasando en ese momento y esto sigue la misma línea”.

Después de casi una década, la música de El Shirota sigue presente, pero como en toda relación, ya sea con amigos, pareja o familia, las diferencias no son ajenas para los integrantes de la banda.

A pregunta expresa sobre lo más complicado a la hora de preservar la amistad y conservar el gusto por este proyecto después de tantos años de convivencia, Rubén expuso que, en efecto, “es difícil” y se debe tener mucha paciencia.

“Es un poco entender la situación de cada quien y estar apoyando a los otros dentro de lo que se puede. Intentar complacer a todos de la misma manera que nunca es posible al 100 por ciento pero intentarlo lo más que se pueda, siempre abogando por lo que sea mejor para El Shirota, entonces es eso, tener mucha paciencia, ganas de entender y escuchar a las demás personas, que es un relajo”.

“Es saber dar, recibir y hacer todo tipo de cosas. Es inevitable que se salga de control como cualquier relación, al igual que con tu pareja, no sé, hay épocas en la que nos juntamos y salimos a tocar, nos vemos la cara todos los días por meses y terminando eso, no de una mala manera, pero es de ‘wey, no te quiero ver en verdad’ y es completamente sano, es parte también de entender”, abundó.

El Shirota se estará presentado el próximo 4 de marzo en el Foro Sol durante el marco de The World is a Vampire, festival en el que también se podrán disfrutar de las actuaciones de The Smashing Pumpkins, Interpol, Turnstile, The Warning, Margaritas Podridas, entre otros.

“[Este festival] es una oportunidad chida para personas que probablemente no hubieran llegado a nosotros de otra manera, lo hagan”, finalizó.

