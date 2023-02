“Estoy cansada”: Ana Gabriel anuncia retiro de los escenarios en polémico concierto

Por Génesis Bastidas

Los Ángeles, 27 de febrero (LaOpinión).- La cantante mexicana Ana Gabriel sorprendió a sus fanáticos al anunciar, en un controversial concierto, el primero de su gira “Por amor a ustedes” en Estados Unidos, que pronto se retirará de los escenarios tras casi 50 años de trayectoria.

La cantante aseguró en su concierto del 25 de febrero en Los Ángeles que se siente cansada y con el derecho de disfrutar su vida de otra manera también. Las palabras de la intérprete de ‘Es demasiado tarde’ se hicieron virales en las redes sociales.

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios y no está muy lejos porque estoy cansada, porque tengo derecho de vivir, tengo el derecho a disfrutar de mi familia de otra manera”, dijo Ana Gabriel en el concierto, sin embargo, no precisó la fecha oficial para despedirse de los shows.

Los fans que estaban en el concierto reaccionaron con tristeza y gritaban “no, no, no”, a lo que ella respondió que quería hacer el anunció al público en alguno de sus encuentros.

Antes de comunicar su retiro, Ana Gabriel vivió un momento incómodo luego de que algunos asistentes al evento la abuchearan porque ofreció unas palabras dedicadas de temas políticos, específicamente, a la situación de México, Venezuela y Cuba, en sus pausas musicales.

La artista no se guardó y reaccionó regañando al público, incluso, pidió a los que no quisieran oírla que se retiraran y hasta amenazó con hacer un show más corto.

“Yo quería comentarles, hacerles chistes, como siempre lo hago, pero en esta ocasión el show se hará más corto (…) Voy a pedir un minuto para calmarme, pero quiero que entiendan que yo voy a defender siempre a Latinoamérica. No he logrado traspasar el corazón de ustedes, porque ustedes no están bien, porque yo tampoco estoy bien”, comentó durante el concierto la cantante.

Tras lo acontecido, Ana Gabriel aprovechó su alcance en redes sociales para hablar de lo ocurrido esa noche en Los Ángeles. Ofreció sus disculpas al público y aseguró que ella salió al escenario a darlo todo, pero que la expusieron a un momento incómodo como ser humano y cantante.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi #voz #Micanto #Miamistad #ymisbendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista”, fueron parte de las palabras con las que se pronunció tras el polémico concierto.