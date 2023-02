“La República nos necesita”: Ricardo Monreal ahora se reúne con Cuauhtémoc Cárdenas

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena destacó la labor del Ingeniero Cárdenas al ser “precursor del movimiento democratizador en México”.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- El Senador Ricardo Monreal informó que el día de hoy tuvo una reunión con el excandidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República dio a conocer el encuentro con Cárdenas a través de su cuenta de Twitter, donde destacó la figura del primer Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal por ser “precursos del movimiento democratizador en México”.

“La República nos necesita. Para hacer frente a los momentos de grandes definiciones políticas requerimos la energía y la unidad de todas y todos. Hoy me reuní con el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas (@c_cardenas_s)”, escribió el Senador morenista en dicha red social.

Monreal se ha reunido los últimos días con distintos actores políticos, como el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; así como el Canciller Marcelo Ebrard Causaubón, siendo los cuatro los aspirantes a la Presidencia mexicana desde el partido Morena.

Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas, a pesar de mostrar su rechazo a la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que mantiene una relación de amistad con él, esto después de que el mandatario lo considerara un “adversario político”.

En entrevista con medios después de la presentación de su libro Por una democracia progresista, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Cuauhtémoc Cárdenas sostuvo que su relación con el Presidente es “como siempre, de amistad” y que no se ha roto, “de ninguna manera”.

También le preguntaron si asistiría a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), convocada por partidos de oposición y organizaciones ciudadanas realizada el día de ayer, a lo que respondió que no.

“¿Asistirá a la marcha?”, se le cuestionó. “En esta ocasión no asistiré”, respondió el excandidato presidencial en el año 2000. “¿Apoya esta movilización?”, se le insistió. “No sé qué se vaya a proponer, así que no puedo respaldar lo que no conozco”, agregó.

Sin embargo, Cárdenas celebró que la sociedad se movilice. “Siempre es importante que la sociedad se mueva, que la sociedad opine, que haya respeto a lo que cada quien quiera decir, hacer, mover, etcétera, me parece que eso es muy importante”.

El pasado 6 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano sea un enemigo y que se fuera a pelear políticamente con él, aunque señaló que es más un “adversario” porque “ya no hay una coincidencia política”.

“Decirle adversario no es decirle enemigo, adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política”, dijo el Presidente en su conferencia matutina.

Ante la pregunta del porqué no está Cárdenas Solórzano trabajando en su Gobierno, López Obrador expresó que porque “él no ha decidido participar. Él es un hombre libre, con criterio, por eso. […] Quisieran que nos peleáramos y pues no me voy a pelear con el Ingeniero [Cuauhtémoc Cárdenas], si acaso con Claudio [X. González]”.