Militares en Laredo incumplieron la orden del Presidente de no masacres: Comité de DH

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).- Los elementos del Ejército mexicano que dispararon y mataron a cinco jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta durante la madrugada del pasado domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no cumplieron la orden del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de “no masacres” ni disparar en contra de civiles que ya se hayan rendido, afirmó Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

“Hay una orden explicita, reiterada del Presidente de México, no se valen masacres, no se vale violar los derechos humanos, no se vale rematar heridos, el Comandante Supremo les ha dado la orden, entonces esa orden por qué no la están respetando los militares”, dijo Raymundo Ramos en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El activista recordó que a pesar de la existencia de un Manual de Uso de la Fuerza, los militares mexicano no lo respetan y actúan de manera arbitraria.

“Esto ocurre porque hay un Manual de Uso de la Fuerza que no llevan a cabo los militares, que no respetan, si una persona los está agrediendo y hay una desproporción de fuerzas, hay un protocolo que ellos deben de seguir. Si tú persigues un vehículo y no se detiene no necesariamente debes disparar a matar, puedes disparar para inmovilizar las llantas, puedes pedir apoyo de otras autoridades, puedes advertir en altavoz que están escapando de una autoridad. Si todo eso se hubiera cumplido, el protocolo de actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, no hubiera muertes, no hubiera víctimas inocentes, pero no se respeta ese protocolo”.

Raymundo Ramos señaló que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha documentado una serie de muertes violentas por parte del Ejército mexicano en la entidad de 2010 a 2023 y exhortó a las autoridades a informar de lo ocurrido, pues hasta el momento ningún nivel de gobierno se ha pronunciado al respecto.

“El equipo jurídico de derechos humanos ha documentado con testimonios y videos la versión de los familiares, que no había motivos para que los privaran de la vida de manera arbitraria. Qué bueno sería que la Sedena o cualquier otra autoridad del Gobierno de México pudieran dar no sólo una versión de los hechos, que vinieran a Nuevo Laredo y que se entrevistaran con los familiares”.

La madrugada del domingo 26 de febrero, elementos de Ejército mataron a cinco jóvenes —uno de nacionalidad estadounidense— e hirieron de gravedad a otros más en Nuevo Laredo que viajaban en una camioneta y que regresaban de una fiesta lo que desató más tarde un enfrentamiento entre vecinos y las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron entre las 3 y 4 de la madrugada cuando los cinco jóvenes iban de regreso a su casa en una camioneta blanca Silverado. El Ejército abrió fuego contra el vehículo en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en el cruce de las calles Huasteca y Méndez, aparentemente sin motivo alguno, pues los jóvenes no se encontraban armados.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las víctimas fueron identificadas como Gustavo Pérez Beriles, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Gustavo Ángel Suárez Castillo (estadounidense) y Alejandro Trujillo Rocha. Otro joven, de nombre Luis Gerardo, es reportado como grave.

🚨Mexico: We @hrw are very concerned by reports that soldiers opened fire on a pickup truck, killing 5 young men in Nuevo Laredo Sunday morning.

Videos taken afterwards show chaos as soldiers fight with neighbors, journalists, and members of a local human rights group. pic.twitter.com/LPHRlmUSmg

— Tyler Mattiace (@TMattiaceHRW) February 27, 2023