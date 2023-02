Invasión rusa en Ucrania ha desencadenado violaciones masivas a los DD.HH, dice ONU

Por Jamey Keaten

Ginebra, 27 de febrero (AP) — La invasión a gran escala de Rusia a Ucrania ha desencadenado “las violaciones más masivas de los derechos humanos” en el mundo actual, señaló el secretario general de Naciones Unidas el lunes, al tiempo que la guerra se dirige a su segundo año sin un final a la vista y con decenas de miles de muertos.

La invasión rusa “ha desatado muerte, destrucción y desplazamientos generalizados”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos respaldado por Naciones Unidas en Ginebra.

Tras no poder capturar Kiev en las primeras semanas de la invasión el 24 de febrero del año pasado y sufrir una serie de reveses humillantes durante el otoño, Rusia ha estabilizado el frente y concentra sus esfuerzos en apoderarse de cuatro provincias que Moscú anexó ilegalmente en septiembre, Donetsk, Jerson, Luhansk y Zaporiyia. Por su parte, Ucrania espera usar tanques de guerra y otras armas prometidas por Occidente para lanzar nuevas contraofensivas y recuperar más territorio ocupado.

Human rights are not a luxury that can be left until we find a solution to the world’s other problems.

They are the solution to many of the world’s other problems.

Today I told the @UN_HRC that we must make human rights a reality in the lives of people everywhere. pic.twitter.com/9EamZi4ju6

— António Guterres (@antonioguterres) February 27, 2023