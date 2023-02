EU ve bien marcha opositora en México: “sistema independiente es signo democratico”

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).–El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este lunes que la marcha ocurrida ayer en México, en la que se presentó la oposición para “defender” al Instituto Nacional Electoral (INE) es muestra de los pilares de la democracia.

Por medio de un comunicado de prensa, el portavoz del Departamento estadounidense, Ned Price, señaló este lunes que “un sistema electoral independiente constituye uno de los pilares de la democracia”.

Mexico's electoral reforms have generated great debate – a hallmark of a vibrant democracy. We respect Mexico’s sovereignty and believe a well-resourced, independent electoral system and respect for judicial independence support healthy democracy. https://t.co/gwNpTVZFwV

— Ned Price (@StateDeptSpox) February 27, 2023