Del Mazo prometió transporte seguro. En 2021, hubo 7 mil atracos; 6 mil violentos

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- Una de las grandes promesas de campaña de Alfredo del Mazo durante su campaña electoral de 2017 para el Gobierno del Estado de México fue el reducir los índices de inseguridad en el estado y garantizar la seguridad de los pasajeros en el transporte público con la instalación de botones de pánico y cámaras de videovigilancia en todas las unidades, acciones que de acuerdo con un experto consultado no han sido suficientes para resolver de lleno esta problemática.

Pese a que el Gobernador ha cumplido de manera parcial su promesa al equipar unidades como el Mexibús con botones de pánico y cámaras, la realidad es que esto de poco ha servido para reducir los asaltos.

Las cámaras han servido para captar los momentos en la que las personas son despojadas de sus pertenencias. Los videos circulan en las redes sociales y los medios de comunicación están repletos de estas grabaciones que muestran cómo los pasajeros son víctimas de los asaltantes, y en unos cuantos casos cómo se defienden de la agresión.

En entrevista con SinEmbargo, Víctor Hernández, Coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana aseguró que sí bien estas medidas pueden ayudar a las autoridades a monitorear las unidades de transporte, no forman parte de una solución real.

“El problema de los asaltos al transporte público no tiene soluciones simples. Estas medidas, aunque son un paso importante, son insuficientes porque al final son reactivas. Ya para cuando se puede apretar el botón de pánico o cuando alguien del C5 se da cuenta del asalto a lo mejor ya podemos tener un pasajero herido”.

MÁS DE 7 MIL ASALTOS EN 2021

El Coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana recordó que uno de los factores más importantes por los que persiste el problema de los asaltos al transporte público es la manera en la que operan las policías y Ministerios Públicos en México.

“Tiene que haber medidas bastante más preventivas como destrabar el cuello de botella que es en México el Ministerio Público, las policías no pueden empezar a investigar el delito de inmediato, aunque yo tenga un pasajero baleado, aunque haya evidencia innegable de que se cometió un delito a bordo de una combi o un camión, el policía no puede a empezar a hacer su chamba de investigación hasta que no tiene autorización expresa del Ministerio Público, entonces muchas veces pasa que agarraron al ladrón y está la policía esperando 6-8 horas afuera de un MP a que haya un agente que lo pueda recibir y pueda empezar a atender este delito”, dijo el experto.