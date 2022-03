Presidenciables | Pragmática, Patricia Armendáriz va de un extremo ideológico a otro

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– Corría el año de 1990. Patricia Armendáriz Guerra (Comitán, Chiapas, 1955) tenía 35 años y acababa de terminar su doctorado en Economía del Empleo en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Un día acompañó a sus compañeros de escuela a una reunión, en la que conoció “al mentor más importante de su vida”, después de su papá: a Pedro Aspe Armella, por entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Desde entonces han pasado más de 30 años y Armendáriz Guerra ahora forma parte de la bancada de diputados de Morena, partido fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido uno de los principales críticos del Gobierno salinista. Desde su curul, la legisladora morenista ha anunciado sus intenciones por contender por la candidatura presidencial abanderada por la denominada Cuarta Transformación:

El proceso de la sucesión presidencial inició en Morena desde el año pasado, avalado por el mismo Presidente López Obrador, quien incluso ha llamado a la oposición a alistar desde ya a sus precandidatos rumbo a 2024. Dentro del partido guinda, los principales contendientes son la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Según una encuesta de SIMO Consulting realizada para El País y publicada el fin de semana pasado, Ebrard Casaubón encabeza la intención de voto tanto en una lista virtual de aspirantes de todas las posiciones políticas con un 56 por ciento, como en las filas de morenistas, donde tiene un 34 por ciento de respaldo. En ambos casos le sigue muy de cerca Sheinbaum Pardo con un 54 y un 30 por ciento, respectivamente.

Ahora, desde su trinchera en Morena, ha protagonizado algunas polémicas como cuando en octubre pasado ​​aseguró que, tras pedir evidencia sobre desabasto de medicamentos contra el cáncer, especialmente de niños, “no recibió nada”, lo que generó fuertes críticas en redes sociales. Posteriormente dijo que el fin de solicitar pruebas era para ayudar a difundir los casos y reclamar a las autoridades de salud. “Desafortunadamente algunas personas lo tomaron como si yo dijera ‘no creo que haya desabasto’ y de ninguna manera fue mi intención. Mi intención fue genuinamente querer ayudar con el problema”, declaró.

Armendáriz también ha defendido lo mismo al hijo del Presidente, por la polémica de la propiedad que rentó en EU a un ejecutivo de una firma petrolera que tiene contratos con el Gobierno federal, que la respuesta de López Obrador al Parlamento Europeo, luego de haberla calificado “como burdo escrito”, por el posicionamiento que fijó esta instancia sobre los asesinatos de periodistas en el país.

De hecho, fue un episodio de política exterior lo que le atrajo los reflectores en julio de 2020, en el primer viaje al exterior que realizó el Presidente López Obrador en su administración, una visita que hizo a Washington para reunirse con el Presidente Donald Trump en el marco de la puesta en marcha del T-MEC.

En ese entonces, Armendáriz documentó en tiempo real detalles de la reunión de empresarios en la Casa Blanca. Su nombre se volvió tendencia en las redes sociales por los comentarios a favor y las críticas que recibió.

La invitación para sumarse a la denominada Cuarta Transformación, según contó ella misma a El País, se dio tan pronto inició el Gobierno de López Obrador, quien le ha ofrecido ser Senadora, integrarse al Gabinete y hasta una de las nominadas a subgobernadora del Banco de México. Al final, la ruta la llevó a San Lázaro.

“Le dije que yo ya no encontraba satisfacción en el mundo hacendario. Ya no es un reto. Me preguntó qué sería un reto. ‘Cambiar el sistema de salud’. ‘¿Por qué no hablas con Morena?’. Me inscribí, creí que me iban a decir que no. El seno de Morena es acogedor, de mucho cariño, de mucha mística”, contó al periódico español en diciembre pasado.