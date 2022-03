Lin-Manuel Miranda se perderá la entrega de los Óscar; su esposa dio positivo a COVID

Los Ángeles, 27 de marzo (AP) — Lin-Manuel Miranda, uno de los nominados al Óscar más destacados de este año, no asistirá a la ceremonia luego que su esposa diera positivo a COVID-19.

Miranda compartió la desafortunada noticia en Twitter el sábado por la tarde. Dijo que a pesar de que él dio negativo, se mantendrá alejado de la gala del domingo por precaución.

Made it to Hollywood…

This weekend, my wife tested ➕ for COVID.

She’s doing fine. Kids & I have tested ➖, but out of caution, I won’t be going to the Oscars tomorrow night. Cheering for my TickTickBoom & Encanto families w my own family, alongside all of you, ALL of you. -LMM

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) March 26, 2022