Ucrania roza 4 millones de refugiados que han huido del país tras invasión rusa: ONU

MADRID, 27 (EUROPA PRESS).- Más de 3.8 millones de ucranianos se han refugiado ya en otros países desde el comienzo de la invasión de Rusia el pasado 24 de febrero, según las últimas estimaciones de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.

De ellos, y según los datos de la agencia, 2.2 millones han llegado a Polonia (2.3 millones según el último balance de la Guardia Fronteriza polaca este domingo), a los que hay que sumar casi 580 mil en Rumania, 380 mil en Moldavia, casi 350 mil en Hungría y unos 270 mil en Eslovaquia.

Rusia y Bielorrusia han acogido aproximadamente a medio millón de refugiados desde el inicio del conflicto, según los datos recogidos por ACNUR a partir de fuentes oficiales de los países receptores.

Mientras, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha desmentido que esté deportando a ciudadanos ucranianos hacia Rusia y que tenga una oficina en la ciudad rusa de Rostov del Don para facilitar estos trámites.

“Jamás hemos ayudado a organizar o hemos realizado evacuaciones forzosas. Tampoco en Ucrania. En ningún lugar del mundo. No apoyaríamos ninguna operación que vaya contra la voluntad de la gente”, ha publicado el CICR en Twitter.

We never help organize or carry out forced evacuations or deportation.

In Ukraine and everywhere we work worldwide.

We were part of two safe passages this month out of Sumy to Lubny, Ukraine.

Our role was to make sure people who wanted to leave the city could do so safely.

— ICRC (@ICRC) March 26, 2022