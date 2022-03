Sean Penn se pronuncia a favor de la “posible” intervención de Zelenski en los Óscar

El actor y director, que hace pocas fechas estuvo en Ucrania con el objetivo de grabar un documental, espera que la Academia no haya tomado la decisión de negarle un espacio al Presidente ucraniano.

Ciudad de México, 27 de marzo (AS México).- Sean Penn se ha mostrado especialmente duro contra la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y ha prometido “fundir” públicamente sus estatuillas si la organización opta por no darle la oportunidad a Volodímir Zelenski, Presidente ucraniano, de hablar durante la retransmisión en directo de la ceremonia.

En una entrevista con Jim Acosta de CNN, Penn argumentó que la Academia tiene la obligación de ofrecer al líder ucraniano una plataforma para hablar sobre la situación generada por Vladímir Putin mientras su país sigue combatiendo la invasión de las fuerzas militares rusas.

“No hay nada más grande que los Premios de la Academia puedan hacer que darle a Zelenski la oportunidad de hablar con todos nosotros. Tengo entendido que se ha tomado la decisión de no hacerlo. No soy yo quien puede decir si el presidente Zelenski hubiera querido hacerlo o no… Si la Academia ha elegido no escuchar a los líderes de Ucrania, que están recibiendo balas y bombas por nosotros, junto con los niños ucranianos que están tratando de proteger, entonces creo que cada una de esas personas y cada parte de esa decisión habrá sido el momento más obsceno de toda la historia de Hollywood”, señala Penn.

BOICOT A LA CEREMONIA

No obstante, el actor y director, que hace pocas fechas estuvo en Ucrania con el objetivo de grabar un documental, espera que la Academia no haya tomado una decisión de esa naturaleza. Sin embargo, Penn instó a los invitados a boicotear la ceremonia de entrega de premios si se confirma que los Óscar renuncian a contactar con Zelenski.

“Rezo para que no haya habido personas arrogantes, que se consideran a sí mismas representantes del bien mayor en mi industria, que hayan decidido no contar con el líder de Ucrania. Así que espero que no ocurra. Y si es el caso, espero que todos se vayan”, Zanjaba Penn.

