Eugenio Derbez, elogiado tras triunfo de CODA en los Óscar: “Nos hiciste reír”

El actor mexicano tuvo una noche triunfal en los Premios Óscar, al ganar con CODA la estatuilla a Mejor Película; uno de los productores mencionó a Derbez durante su discurso, reconociéndolo como una de las almas del cast.

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– La película CODA tuvo su noche triunfal este domingo en Hollywood: fue elegida por la Academia como la Mejor Película del año, y los elogios para el cast, incluido el actor mexicano Eugenio Derbez, se hicieron presentes en el discurso de agradecimiento.

“Y tú, Eugenio Derbez, nos hiciste reír mucho”, destacó el productor Patrick Wachsberger, uno de los dos que hablaron durante la entrega de la estatuilla a un extasiado y sorprendido equipo.

La emoción que me da ver a Eugenio Derbez en los oscares🥲🥲🥲😍😍😍 pic.twitter.com/QOPLhE2KKx — vallis💜 (@valeacostta) March 28, 2022

“Tuvimos un increíble grupo, incluido AppleTV”, añadió, en referencia a la compañía que hizo posible CODA, la primera productora de contenido vía streaming en ganar este premio, por encima de Netflix, que ha tenido películas nominadas pero ninguna merecedora de la máxima estatuilla de la noche en los Óscar.

Bravo querido @EugenioDerbez eres un orgullo no solo para los actores y comediantes, sino para todos los mexicanos! #Oscars2022 #CODA pic.twitter.com/WHTiB43wcs — AdrianUribe (@AdrianUribe) March 28, 2022

CODA ganó el Óscar a la mejor película de la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood, que se celebró esta noche en el teatro Dolby de Los Ángeles.

Más temprano, Troy Kotsur consiguió el Óscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en CODA y se convierte, a sus 53 años, en la segunda persona sorda en ganar este reconocimiento, tras su compañera en esta película Marlee Matlin, que lo logró en 1987 con Children of a Lesser God.

El estadounidense Kotsur pugnaba con Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog); Jesse Plemons (The Power of the Dog); Ciarán Hinds (Belfast) y J.K. Simmons (Being the Ricardos).

“Le dedico este premio a toda la comunidad de sordos”, comunicó en lenguaje de signos Kotsur tras recibir la estatuilla.

–Con información de EFE