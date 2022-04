La inmunización de menores contra COVID avanza en el mundo. Ahora, México se suma

Gran parte de los países de Latinoamérica comenzaron a trabajar para inmunizar con alguna dosis de las vacunas contra la COVID-19 a sus menores de edad. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 14 países ya han inmunizado por completo al 70 por ciento de su población, entre ellos a infantes, otros tantos, entre ellos México, aún tienen que proteger al 40 por ciento.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- El Gobierno de México ha anunciado el inicio de la vacunación contra la COVID-19 para los menores a partir de 12 años, una cuestión en la que el país se encuentra rezagado en comparación a lo que ha sucedido en otras naciones como Estados Unidos, Canadá, Francia e Italia, y en la misma región latinoamericana, en donde ya se ha autorizado que los menores sean inmunizados .

En países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, por ejemplo, ya se aplica la vacuna a menores de los 2 a los 11 años. En México, sólo se había reservado las dosis para menores de edad con comorbilidades o adolescentes a partir de 14 años hasta que este martes, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que a partir del 28 de abril se abrirá el registro para la vacunación universal contra COVID-19 de niñas y niños de 12 años en adelante.

“Hacemos un anuncio: abrimos el registro para la vacunación universal de niñas y niños de 12 años en adelante. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves 28 de abril”, informó.

Durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell explicó el martes que se trata de que no sólo los menores con comorbilidades tengan acceso al biológico, sino también aquellos que se encuentran sanos.

“Y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a tener disponibles las vacunas para que las reciban. Cobertura universal a partir de los 12 años”, agregó.

El Subsecretario de Salud no detalló en su intervención cuál fármaco recibirán los menores de edad, aunque la semana pasada había sugerido el uso de Pfizer, la china Sinovac o la cubana Adbala.

Las declaraciones de Gatell confirman lo dicho semanas antes, cuando la Secretaría de Salud anunció que las niñas y niños de entre 5 y 11 años podrían recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en las próximas semanas, luego de que se concluya con la campaña de refuerzos y la inmunización con las cuartas dosis para adultos mayores con factores de riesgo y personal de salud.

Si bien, en un inicio el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó no era necesario vacunar a los menores de 5 a 11 años —debido al bajo riesgo en desarrollar una enfermedad grave— y enfocó los esfuerzos de su administración en inmunizar a los sectores más vulnerables, la situación ha dado un viraje ante el avance en la inmunización de la población adulta.

En septiembre de 2021, el Presidente López Obrador dio a conocer que el Gobierno de México vacunaría contra la COVID-19 a menores de edad con comorbilidades, pues son considerados de riesgo por los padecimientos previos que tienen.

El mandatario detalló que más de un millón de niños y niñas serían incluidos en el Plan Nacional de Vacunación, el cual sólo contemplaba a personas mayores de 18 años.

Los menores con comorbilidades relacionadas con inmunosupresión, como el cáncer, los trasplantes, el VIH, los padecimientos hereditarios, anormalidades al nacer, patologías cardiacas, diabetes y obesidad mórbida grado tres, Síndrome de Down, autismo o situaciones ligadas al embarazo adolescente, entre otras, recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech en octubre de 2021.

Un mes más tarde, en noviembre de 2021, el gobierno mexicano anunció que las niñas, los niños y adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades serían incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. Al igual que el sector anterior, este grupo fue inmunizado con la vacuna Pfizer/BioNTech, el único fármaco aprobado hasta el momento por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Fue hasta abril de este año que el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell dio a conocer que las niñas y niños de entre 5 y 11 años podrían recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en las próximas semanas.

“Tenemos varios mecanismos con los que estamos procurando tener esas vacunas (para niñas y niños). Por un lado está el mecanismo COVAX, en el que tenemos invertido 78 millones de dólares. Hasta el momento, el mecanismo COVAX no ha puesto en oferta la vacuna especifica que se necesita para 5 a 11 años, de Pfizer, pero con otra formulación”, dijo.

Gatell dijo que el Gobierno de México ha tenido acercamientos con Pfizer para saber cuándo será la fecha de entrega, siendo el segundo trimestre de 2022 la fecha marcada.

“Hemos hecho exploración preguntando directamente a Pfizer, para que nos diga si podría o no darnos en contrato esas vacunas. Ya nos respondió que sí, que eventualmente podría entregarlas en el segundo trimestre de 2022″.

El Subsecretario de Salud dijo que además de la vacuna Pfizer, se analiza otras dos vacunas para aplicar a los infantes, entre las que destacan la cubana Abdala y la china Sinovac.

En el caso de Abdala, López Gatell indicó que este biológico ha sido aplicado para menores que van de los 2 a los 5 años.

“No solo es Pfizer, Cuba tiene una vacuna muy buena, la vacuna Abdala. Ellos incluyen niños desde 2 años. Nosotros en este momento no consideramos de 2 a 5 años, solamente de 5 a 11, pero la vacuna Abdala podría ser una excelente opción”.

Finalmente, Hugo López-Gatell mencionó que Sinovac también ha sido considerada para aplicarse en infantes, pues en otros países ha sido exitoso su uso en niñas y niños.

México ha aplicado más de 199 millones de vacunas, con al menos 85.8 millones de personas con una dosis. Menos del 70 por ciento del total de 126 millones de habitantes están completamente vacunados.

EL MUNDO INMUNIZA A MENORES

A diferencia de México, gran parte de los países de Latinoamérica han dejado de lado las trabas y comenzaron a trabajar para inmunizar con alguna dosis de las vacunas contra la COVID-19 a sus menores de edad.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 14 países (Ecuador, Chile, Argentina, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Brasil, por mencionar a algunos) de Latinoamérica han inmunizado por completo al 70 por ciento de su población, entre ellos a infantes, otros tantos aún tienen que proteger al 40 por ciento.

Ecuador, por ejemplo, hizo obligatoria la vacunación contra la COVID-19 para toda persona mayor de cinco años, ante el avance de la variante Ómicron. El Gobierno de ese país hizo énfasis que se priorizaría a los mayores de 12 años. En las escuelas incluso se solicitó el certificado de vacunación para poder ingresar a los planteles.

Países como Chile y Argentina comenzaron a vacunar a inicios de año a menores de entre 3 y 11 años con el biológico chino Sinopharm. En el caso de Chile, se ubica entre los países con mayor índice de vacunación con un 91 por ciento de su población ya inmunizada.

En Centroamérica, El Salvador inició la vacunación de menores entre los 6 y 11 años desde el pasado mes de septiembre. Fue el primer país de la región en comenzar con la inmunización de infantes.

Finalmente, Venezuela, Nicaragua y Cuba se encuentran entre las naciones que cuentan con unos de los rangos más bajos de edad para la vacunación de niñas y niños pues aplican las dosis a menores desde los dos hasta los 10 años.

Y EN EUROPA TAMBIÉN AVANZA VACUNACIÓN

Ante la irrupción de la variante Ómicron en Europa, países como Francia abrieron a finales de 2021 la vacunación de COVID para todos los niños de cinco a 11 años, sobre una base voluntaria.

En Italia, por ejemplo, las autoridades sanitarias comenzaron a vacunar contra la COVID a los niños de entre 5 y 11 años en diciembre de 2021. Las autoridades de ese país comenzaron en diciembre con la distribución de las primeras 1.5 millones de dosis pediátricas programadas.

Alemania, que solo permitía la vacunación de menores con problemas de salud previos, en agosto de 2021 extendió su programa de vacunación para incorporar a todos los niños de 12 en adelante. En tanto, países como España y Dinamarca ya han vacunado a la mayoría de su población de esa edad con al menos una dosis.

En febrero de este año, el Gobierno de Gran Bretaña anunció que alrededor de 6 millones de niños de 5 a 11 años serían inmunizados a partir de abril con la vacuna Pfizer y BioNTech.

Pese a que alrededor del 85 por ciento de los niños mayores de 12 años en Reino Unido cuentan con su esquema completo de vacunación, el país se había rezagado en comparación a otras naciones europeas que ya han inmunizado a niños más pequeños.

EL COVID EN MENORES

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SPINNA) hasta el pasado 24 de abril, los contagios acumulados por el virus SARS-CoV2 en la población de 0 a 17 años es de 97 mil 388 casos positivos.

Por grupos de edad, la población de 12 a 17 años concentra el mayor número de casos con el 55.6 por ciento, seguido de la población de 6 a 11 años con el 25 por ciento de los positivos, finalmente, se encuentran los menores de 0 a 5 años quienes acumulan el 19.4 por ciento de los casos.

Con base en datos de la Secretaría de Salud, el SPINNA registra un total de 957 defunciones de niñas, niños y adolescentes que dieron positivo a SARS-CoV-2. De acuerdo con el sexo de las defunciones positivas, 445 correspondieron al sexo femenino y 512 al sexo masculino.

La Ciudad de México ocupa el primer lugar en defunciones a partir de un resultado positivo confirmado de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes con 21 mil 895 decesos, seguido de Tabasco con 12 mil 596, muertes, Guanajuato con 9 mil 790, el Estado de México con 6 mil 378 y Puebla con 3 mil 783 fallecimientos.

Ante esta situación, el pasado mes de marzo, Hector L. Frisbie médico cirujano y especialista en salud pública, aseguró que el no vacunar a niños contra el COVID-19, puede ser una decisión que genere graves consecuencias durante los próximos años.

“A mí me parece que no es tan buena decisión porque se decía que no se enferman de gravedad los niños y que no mueren tantos, lo mismo pasa con sarampión, poliomielitis e influenza, ¿por eso ya no se va a vacunar a los niños porque no se mueren tantos o porque no se ponen tan graves?” dijo el doctor Frisbie en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Hector L. Frisbie recordó que países como Chile y China incluyeron en sus esquemas de vacunación a niños menores de tres años sin que se haya presentado alguna anomalía.

“Lo que hemos visto es que desde septiembre del año pasado se han estado vacunando a menores desde tres años, esto ha sucedido en China, Chile y otros países”.

Hector L. Frisbie dijo que al no recibir una vacuna, los niños pueden convertirse en “bombas de tiempo” para otros familiares que padezcan alguna enfermedad crónica como obesidad, diabetes o hipertensión pues pueden alojar el virus sin presentar ninguna especie de síntoma.

“Entonces, si ese menor vive con su abuelita, con el abuelito, que son diabéticos o hipertensos ese niño puede ser una bomba de riesgo para los familiares, es doble riesgo. Es una protección individual y es una protección colectiva”.

A pesar de que México es un país donde uno de cada 20 niños menores de 5 años y uno de cada tres entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad, padecimientos que incrementaron durante el encierro y que están asociados a una enfermedad grave de COVID-19, las autoridades se han enfocado en proteger primero, a otros sectores.

Ante esta situación, algunos padres de familia han tenido que recurrir a amparos para que sus hijos sean vacunadnos e inclusive hay quienes han optado por viajar a otros países como Estados Unidos con el único objetivo de que los menores reciban una de las dosis de las vacunas contra la COVID-19.

