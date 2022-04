NASA envía tripulación de cuatro astronautas en SpaceX rumbo a estación espacial

Redacción Ciencia, 27 abr (EFE).- La Estación Espacial Internacional tendrá nuevos inquilinos durante los próximos seis meses, la tripulación de la Crew-4, formada por tres astronautas de la agencia espacial estadounidense NASA y una de la europea ESA, que en su estancia realizarán más de 200 experimentos, además de caminatas espaciales.

La nueva tripulación que ya viaja a la estación como parte de la expedición 67 está formada por el comandante Kjell Lindgren, el piloto Robert Hines y la especialista Jessica Watkins, los tres de la NASA, además de la especialista italiana Samantha Cristoforetti, de la ESA.

Los dos hombres y las dos mujeres viajan en la cápsula de SpaceX Dragon Freedom, que despegó este miércoles en un cohete Falcon 9 de la misma compañía a las 7:52 horas local desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral (Florida).

A bordo del laboratorio espacial, añadió, los cuatro llevarán a cabo investigaciones que ayudarán a la NASA a prepararse para estancias de mayor duración en la Luna, y eventualmente en Marte.

La nave con los cuatro astronautas se separó del lanzador unos doce minutos después del despegue para emprender un viaje de unas 16 y 17 horas hasta la Estación Espacial Internacional (EEI).

Allí, cuando llegue, se acoplará al módulo Harmony, que hasta este sábado estuvo ocupado por la nave Dragon Endeavour, en la que se desplazó hasta este laboratorio la primera misión privada, la Ax-1, organizada por la compañía Axiom Space de Texas.

En la maniobra de acoplamiento a la estación espacial, los astronautas de la Crew-4 recibirán la ayuda de los integrantes de la Crew-3, que llegaron al laboratorio espacial el pasado 11 de noviembre.

Así, Lindgren, Hines, Watkins y Cristoforetti se unirán a la tripulación de la Expedición 67 de la estación espacial formada por Raja Chari, Thomas Marshburn y Kayla Barron, todos ellos astronautas de la NASA, Matthias Maurer de la ESA, y los cosmonautas Oleg Artemyev, Sergey Korsakov y Denis Matveev de Roscosmos.

Durante un breve período de tiempo, el número de tripulantes a bordo de la estación espacial aumentará a 11 personas hasta que los astronautas de la Crew-3 (Chari, Marshburn, Barron y Maurer) regresen a la Tierra unos días después.

Durante la retransmisión del despegue que hizo la NASA, se pudo ver a los astronautas de la Crew-4 en el interior de la cápsula, sentados y atados con sus trajes espaciales blancos y negros. Pudo observarse también que viajan acompañados de dos pequeños peluches, una tortuga y un mono, que pasaban de mano en mano o flotaban por la cabina.

Los astronautas permanecerán unos seis meses en la estación espacial, tiempo en el que desarrollarán más de 200 experimentos científicos y técnicos, y podrían realizar dos caminatas espaciales para reemplazar los paneles solares de la veterana estación orbital.

LIVE: NASA and @ESA leaders reflect on a successful launch of the #Crew4 astronauts.@SpaceX Dragon Freedom capsule lifted off from @NASAKennedy at 3:52am EDT (7:52 UTC) and is on its way to the @Space_Station. Tune in: https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/ksmmaxYH2I

— NASA (@NASA) April 27, 2022