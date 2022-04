“No es chantaje”: Rusia advierte que cortará gas a más países si no pagan en rublos

Moscú, 27 de abril (EFE).- El Kremlin declaró este miércoles, tras el corte de suministros de gas ruso a Polonia y Bulgaria, que los envíos serán interrumpidos también para otros países si éstos no aceptan el nuevo mecanismo de pago en rublos.

Peskov negó categóricamente que la interrupción de los suministros sea un chantaje, tal y como lo describió la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

“No se trata de ningún chantaje (…) Estamos categóricamente en contra de esa afirmación”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien agregó que los países europeos fueron avisados con antelación de que Rusia pasaría a un nuevo sistema de pago en respuesta a sanciones comunitarias a Moscú y el bloqueo de los fondos del país en el extranjero.

Von der Leyen aseguró este miércoles que la Unión Europea (UE) dispone de planes de contingencia para eventuales cortes de gas de Rusia tras la suspensión del suministro a Bulgaria y Polonia por no pagar en rublos.

“El anuncio de Gazprom de que suspenderá unilateralmente la entrega de gas a los clientes en Europa es otro intento de Rusia de utilizar el gas como instrumento de chantaje”, declaró Von der Leyen en un comunicado.

Gazprom’s announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.

We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.

Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022