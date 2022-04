¿Quiénes tienen más riesgo de reinfección entre vacunados con AstraZeneca y de ARNm?

Madrid, 27 de abril (Europa Press).- Las personas vacunadas con la vacuna de AstraZeneca y Janssen tienen un mayor riesgo de reinfección por COVID, en comparación con aquellas a las que se le ha administrado la vacuna desarrollada por Moderna o Pfizer, según un estudio llevado a cabo por investigadores belgas y que ha sido presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ECCMID) y publicado en la revista Viruses.

El 4.6 por ciento de los participantes (373 mil 070) tuvo una infección avanzada. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta cuánto tiempo se siguió a cada participante. Cuando esto se tiene en cuenta, la tasa de incidencia es de 11.2 por 100 años por persona. Esto significa que si se hiciera un seguimiento de 100 participantes durante un año, se esperaría que 11.2 desarrollaran una infección avanzada.

