Autoridades liberan los VIDEOS del trágico incidente en el set de Rust (FOTO)S

Por Morgan Lee

SANTA FE, Nuevo México, 27 de abril (AP).— El alguacil de Nuevo México que investiga el tiroteo fatal de una directora de cinematografía por parte del actor Alec Baldwin en un set de filmación describió la complacencia, desorganización y descuido en las medidas de seguridad durante la realización de la película de bajo presupuesto Rust.

El alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, dijo el martes que espera un análisis forense del arma, el proyectil, las huellas dactilares y más por parte del FBI y los médicos forenses estatales antes de remitir el caso de seis meses a los fiscales que decidirán si se formularán cargos penales.

El gran tesoro de archivos policiales recientemente publicados incluye un video de cámara de solapa en el que se ve a Hutchins herida, entrando y saliendo de conciencia, cuando llega un helicóptero para evacuarla. Interrogatorios a testigos, correos electrónicos, conversaciones de texto, inventarios de municiones y cientos de fotografías completan la recopilación de pruebas.

En un video recién publicado, un ayudante del alguacil llega mientras médicos atienden a Hutchins dentro de una pequeña iglesia de madera donde le dispararon durante un ensayo para la filmación.

“Halyna, respira hondo. Así es, buena chica”, dice un médico, instando a Hutchins a respirar a través de una máscara de oxígeno.

