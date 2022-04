Policías afirman que Amber Heard no presentaba lesiones tras supuesta pelea con Depp

Por Matthew Barakat

Virginia, EU, 27 de abril (AP).- El 27 de mayo de 2016 fue el día en que el matrimonio de Johnny Depp y Amber Heard pasó de la miseria privada al espectáculo público que lastimó sus carreras profesionales.

Heard, que acababa de solicitar el divorcio, llegó a una corte de Los Ángeles para pedir una orden de alejamiento temporal, mostrando la marca de un golpe en su rostro que dijo que Depp le infligió seis días antes. Los fotógrafos capturaron la escena y las acusaciones se volvieron carne de cañón para los tabloides del mundo entero.

Depp dice que nunca la golpeó, y ahora demanda a Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax. El miércoles, el jurado en el caso escuchó a los policías que acudieron al penthouse de la pareja inmediatamente después de la pelea. Ninguno de los oficiales vio la marca roja que era tan prominente seis días después.

@realamberheard getting EXPOSED left and right, you can even see the truth slap on her face #JusticeForJohhnyDepp #MePoo #DeppHeardTrial #JohnnyDepp #JohnnyDeppVsAmberHeard https://t.co/5F03EaoEUi

El oficial Tyler Hadden, uno de los agentes que acudió a la residencia de la pareja el 21 de mayo de 2016, dijo que Heard se negó a hablar con los oficiales y no tenía señales de lesiones, aunque reconoció que había estado llorando y que estaba roja.

Depp ya había salido del penthouse cuando llegaron los policías. Los oficiales dijeron que no tenían idea de quién era Heard ni de que estaba casada con Depp. Agregó que ni Heard ni nadie en el edificio donde está el penthouse estuvo dispuesto a decirle a él o a los otros policías quién era el esposo de Heard.

Amber Heard in her 2016 deposition.

On this episode of Amber Heard lies — she is talking about the police officers and "what they saw."

Meanwhile in reality—the 4 police officers testified to NOT seeing a crime.

Also notice her aggression.

Amber Heard has LIEABETES! pic.twitter.com/lsNwMtgZYu

— Marie Watson (@MarieWatsen) April 27, 2022