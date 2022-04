Warner Bros revela nuevos detalles de Black Adam, película de DC Comics

MADRID, 27 de abril (EuropaPress).- Durante la presentación de Warner Bros. en la CinemaCon, el estudio ofreció a los asistentes un avance de Black Adam, el filme protagonizado por Dwayne Johnson. Un adelanto en el que el poderoso antihéroe mostró su lado más brutal y que ofreció nuevos detalles sobre la Sociedad de la Justicia de América.

El filme dirigido por Jaume Collet-Serra, con quien Johnson ya rodó Jungle Cruise, supondrá el debut del actor dentro del Universo Cinematográfico DC y se centrará en el periplo de Teth-Adam hasta transformarse en el legendario antihéroe Black Adam.

Según recoge ScreenRant, el adelanto ofrecido por Warner muestra cómo una nave vuela sobre el hielo mientras el personaje de Johnson, Adam, alcanza un extraño éxtasis. Las imágenes incluyen tomas suyas de él como esclavo antes de “renacer con el poder de un dios”. “No me arrodillo ante nadie”, de el protagonista. En ese instante entraría en escena el Doctor Destino, interpretado por Pierce Brosnan, diciendo: “He visto el futuro. Y tú [Black Adam] destruirás este mundo o serás su salvador”.

“Heroes don’t kill people…”

“Well I do”

DAAAMMNN! The first #BlackAdam trailer is dark, dangerous & badass. Ends with Black Adam catching a rocket with his bare hand & watching it explode around him. @TheRock says there’s black & white, but this film operates more in the grey. pic.twitter.com/wkRJlkCesh

