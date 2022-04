COVID, ¿”tormenta perfecta” para enfermedades? Casos de sarampión subieron 79%: ONU

Ginebra, 27 abr (EFE).- Los casos de sarampión, enfermedad que puede ser mortal especialmente en niños no vacunados, subieron un 79 por ciento a nivel global en los primeros dos meses de 2022, advirtió hoy Naciones Unidas, que teme que a la pandemia de COVID pueda seguirle una “tormenta perfecta” de brotes de otras enfermedades.

En enero y febrero se registraron en el mundo 17 mil 338 casos de sarampión, frente a 9 mil 665 en el mismo periodo de 2021, algo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) atribuyen a la interrupción de campañas de vacunación durante la pandemia.

In 2020, 23 million children missed out on basic childhood vaccines through routine health services – the highest number since 2009 https://t.co/jjmwgWGt9Q pic.twitter.com/zdBgZ1irmm

La relajación de las medidas de distanciamiento físico en los últimos meses y las crisis humanitarias en países como Ucrania, Etiopía o Afganistán (muchos de los brotes se declaran en zonas en conflicto) también han podido influir en el aumento de casos, señalaron las dos agencias de Naciones Unidas.

En los últimos 12 meses, los países que más casos de sarampión han reportado han sido Nigeria (12 mil 341), Somalia (9 mil 068), el Yemen (3 mil 629), Afganistán (3 mil 628) y Etiopía (3 mil 039), afectados por crisis humanitarias y donde las tasas de vacunación son relativamente bajas (entre el 46 por ciento y el 68 por ciento, cuando se recomienda alcanzar el 95 por ciento).

Las organizaciones advierten de que durante la pandemia se han paralizado 57 campañas de vacunación contra enfermedades infecciosas en 43 países, lo que afecta a 203 millones de personas, muchas de ellas niños.

Reported worldwide #measles cases

🔴 17,388 Jan-Feb (2022)

🔴 9,665 Jan-Feb (2021)

That's a rise of 📈79%

WHO and @UNICEF warn of a 'perfect storm' of conditions – ripe for serious outbreaks of vaccine-preventable illnesses https://t.co/jjmwgWGt9Q pic.twitter.com/r04UvGTSVg

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 27, 2022