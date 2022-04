Elon Musk bromea con comprar Coca-Cola e ironiza con volver a “ponerle” cocaína

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 27 de abril (La Opinión).- En medio de las reacciones tras el anuncio de la compra de Twitter por el empresario Elon Musk por unos 44 mil millones dólares, el CEO de Tesla y SpaceX volvió a cimbrar las redes, ahora con el “interés” de adquirir una nueva compañía, Coca-Cola.

Sin embargo, pese a quien piensa que Musk estaría dispuesto a pagar los 87.6 billones que vale The Coca-Cola Company, se trató de un comentario con cierta ironía sobre la corporación multinacional estadounidense de bebidas con sede en Atlanta, Georgia. La cual no está en realidad entre sus planes.

Pese a ello, con un toque de humor negro, Elon Musk dio a entender que en caso de comprarla, volvería “agregarle” cocaína a la fórmula original de la popular bebida.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022