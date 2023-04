Peña acepta que usó aviones de Collado para trasladar a su hija a hospitales en EU

Joaquín Gil, periodista del diario El País, destacó que por primera ocasión las autoridades de Andorra ligan el nombre del exmandatario mexicano con el del abogado Juan Collado, amigo cercano de Peña Nieto y con quien estrechó su relación en la última parte de su mandato como Presidente de México.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- El expresidente Enrique Peña Nieto reconoció el haber utilizado dos aviones del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido en México por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada, para trasladar a una de sus hijas a dos prestigiosas clínicas en Estados Unidos, afirmó el periodista Joaquín Gil del diario español El País.

En entrevista con Álvaro Delgado Gómez en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Gil, quien junto a su colega José María Irujo tuvieron acceso a un informe confidencial de la Policía de Andorra en el que exhiben que el expresidente viajó en las aeronaves privadas de Collado –un Cessna Citation 650, modelo 1995, y un Bombardier Challenger 601– expuso que el propio Peña Nieto admitió haber utilizado los aviones, pero rechazó que Collado Mocelo hubiera aportado dinero para pagar la cirugía a la que fue sometida una de sus hijas en 2019, esto en una conversación privada que mantuvo con los reporteros españoles.

“El expresidente mexicano en una conversación que mantuvimos hace un par de semanas nos admitió la primera parte, es decir que efectivamente había volado en los aviones de Collado tras abandonar la Presidencia [de México], pero nos negó categóricamente que Juan Ramón Collado le hubiera abonado un tratamiento médico a una de sus hijas que sí, que efectivamente, tuvo un problema médico bastante grave y fue sometida a una cirugía en 2019, pero que los costos de esa intervención quirúrgica fueron abonados por el seguro de su hija”, explicó Joaquín Gil.

El periodista ibérico ahondó en el hecho de que Peña Nieto defendiera a Juan Collado de las acusaciones que existen en su contra y destacó la gratitud que el expresidente siente hacia el abogado por haber puesto a su disposición sus aviones para trasladar a su hija.

“A mí por ejemplo me sorprendió mucho cuando hablamos con él cómo defendía, cómo hacía una defensa aferrada de Collado. Él decía que él pensaba que era inocente y que Juan Ramón Collado tuvo un detalle muy bonito y por el que le tenía una gran gratitud que fue cuando su hija tuvo ese accidente tan trágico, que casi se queda paralítica, y puso a su disposición los aviones para que fuera intervenida en la Clínica Mayo [ubicada en Rochester, Minnesota, EU] y claro, desde ese momento, él le tiene una gran gratitud. Por lo visto, según nos contó el expresidente, la relación con Collado se inició en la época universitaria y después digamos que hubo un parón, según decía Peña Nieto, durante su Presidencia y luego volvieron a restablecer el contacto cuando Peña Nieto abandonó la Presidencia de México en 2018”, detalló Gil en la charla con Álvaro Delgado.

El periodista destacó el hecho de que por primera ocasión las autoridades de Andorra ligan el nombre del exmandatario mexicano con el de Juan Collado, amigo cercano de Enrique Peña Nieto y con quien estrechó su relación durante la última parte de su mandato como Jefe del Ejecutivo en México.

“Por primera vez hay una mención expresa a Enrique Peña Nieto, una mención expresa por partida doble. Antes cuando se mencionaba en los informes de la policía de Andorra al expresidente mexicano siempre se decía ‘Juan Ramón Collado, abogado de Peña Nieto’ pero no se iba más allá. Por primera vez, en un informe de la policía de Andorra se señala al expresidente mexicano con un vínculo que va más allá. En concreto se dice que Enrique Peña Nieto utilizó –tras abandonar la Presidencia en 2018– los aviones de Juan Ramón Collado y también, según la policía de Andorra, Collado abonó un tratamiento médico de 91 mil euros a una de las hijas de Enrique Peña Nieto”, expuso el periodista español.

Joaquín Gil destacó también que mantuvo una conversación telefónica con Enrique Peña Nieto, quien aceptó hablar con El País para contar su versión de los hechos y, por ende, no hubo oportunidad de poderle replicar nada de lo que dijo.

“Evidentemente se trató de una conversación, yo no iba a replicarle nada a este señor porque nos atendió para preguntarle de este asunto, que es una asunto muy delicado, y que él justificó que viajó en los aviones de Collado, siempre con Collado en el avión y en dos ocasiones muy concretas, para llevar a su hija a dos hospitales, una de ellas muy prestigiosa, la Clínica Mayo de Rochester, y la otra una clínica en Baltimore donde pasó consulta con un doctor, pero finalmente fue intervenida en la Clínica Mayo”.

El miércoles 26 de abril, el periódico El País reveló que el expresidente Enrique Peña Nieto usó los aviones del abogado Juan Ramón Collado –detenido en México desde el 9 de julio de 2019–, situación que generó que la Policía de Andorra tenga en la mira al político mexiquense emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con la investigación del diario ibérico, la Policía de Andorra sostiene que Collado abonó para un tratamiento médico en un hospital de Estados Unidos por 91 mil euros a una de las hijas de Peña Nieto. El exmandatario fue cuestionado sobre esta situación y negó los hechos, pues aseguró que el abogado no tuvo nada que ver con ese pago.

Peña Nieto admitió tener una relación de “amistad” con Collado, defendió su inocencia y reconoció que voló en las aeronaves del abogado encarcelado tras abandonar la Presidencia de México.

“Viajé tres veces en el avión [de Juan Collado]. Volamos alguna vez a Miami y, de allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones”, precisó y descartó que haya sido para fines personales.

En la conversación con el medio español, Peña detalló que viajó en el avión de Collado a inicios de 2019 para trasladar a su hija a la prestigiosa clínica Mayo en Rochester, en Minnesota, donde fue intervenida de una cirugía tras sufrir un accidente de esquí. El priista originario de Atlacomulco, Estado de México, reiteró que el abogado no pagó nada, sino que fue el seguro médico de su hija el que solventó los gastos.

Ante esta situación, Joaquín Gil recordó que debido a que las aeronaves de Juan Collado están registradas en Estados Unidos, los investigadores de Andorra pidieron a las autoridades judiciales de ese país más información sobre los vuelos con el fin de identificar a los pasajeros.

“El expresidente Peña Nieto nos dijo que voló en dos o tres ocasiones, dice no recordarlo, pero lo cierto es que si fueran más lo vamos a saber dentro de poco porque está petición ya se ha hecho. Las autoridades de Estados Unidos cooperan con Andorra y van a contestar en las próximas semanas, por tanto vamos a saber con exactitud cuántos vuelos hizo el expresidente Enrique Peña Nieto en los aviones de Collado”, detalló Gil en el programa “Los Periodistas”.

Joaquín Gil destacó “el desconocimiento” de Peña Nieto sobre las actividades que llevaba a cabo su amigo Juan Collado pues, dijo, “al ser una persona tan bien relacionada y con tanto nivel de información” era complicado que no supiera lo que hacía.

“A mí me llama muchísimo la atención el desconocimiento que el expresidente de México aducía, es decir yo tengo un amigo que ha movido esa cantidad de fondos en Andorra… para empezar yo no conozco a nadie así, pero si lo tuviera me enteraría de cualquier cosa que le pasara y más si yo fuera el Presidente de México, una persona tan bien relacionada y con tanto nivel de información”, añadió.

El periodista ibérico aseguró haberle preguntado a Peña Nieto sobre si sabía que Juan Collado era investigado por las autoridades de Andorra, a lo que el expresidente respondió que no.

“Yo le pregunté al expresidente si él sabía que a su amigo lo estaban investigando en Andorra y me dijo que no, que él desconoce si sus amigos tienen fondos en el extranjero, que lo único que valora que el origen de ese dinero sea legal y que ese dinero haya sido tributado a Hacienda de México”.

Gil aseguró que la Procuraduría General de Justicia (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), durante el sexenio del expresidente actuó como “un abogado defensor” de Juan Collado Mocelo, actualmente preso en México por el uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, para tapar sus movimientos de millones de dólares a bancos de Andorra.

“Esto me resultó bastante llamativo, porque en los distintos informes de la policía de Andorra se habla expresamente que las autoridades andorranas fueron engañadas y fueron engañadas por la Fiscalía mexicana en la época de Peña Nieto con una nota de acción penal que consistió en esencia en intentar convencer a las autoridades de Andorra que la causa por la que estaba siendo juzgado Juan Ramón Collado ya había sido archivada en México porque Collado había podido justificar el origen de sus fondos, con sus negocios como abogado de una firma muy relevante y con una cadena de tiendas de empeño que se llama Prenda Oro y que por tanto debía archivarse esa investigación en Andorra porque no se puede juzgar a dos personas por un mismo delito cuando en un país ya ha sido absuelto o archivado. Cuando ya bajo el mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador a Collado lo detienen y entonces automáticamente se reabre la investigación en Andorra porque los investigadores y la jueza andorrana se consideran engañados”, comentó.

Finalmente, el periodista expuso que se sabe poco de la vida personal de Peña Nieto en tierras españolas, pero recordó que sí es importante conocer el nivel de vida que tienen estos personajes después de dejar sus cargos para entender muchas cosas entorno a ellos.

“Sabemos poco. Lo que se es por una compañera del diario El País que ha publicado varias informaciones sobre cómo este señor consiguió la Visa Oro y sabemos poco del expresidente y de su actividad. A mí la vida personal del expresidente como de cualquier político no me interesa en absoluto, pero lo que sí nos interesa es el tren de vida y el nivel de vida porque eso explicaría muchas cosas”, dijo.

En mayo de 2022, El País reveló que Enrique Peña Nieto se instaló en España con un permiso migratorio conocido como ‘golden visa’ o ‘visado dorado’, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, que tienen un proyecto empresarial o que compran inmuebles por al menos 500 mil euros (10.5 millones de pesos mexicanos).

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.