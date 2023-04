Presidente del Senado (Morena) plantea extinguir el INAI y, luego, retira iniciativa

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República, presentó este jueves una iniciativa para extinguir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y que sus funciones fueran absorbidas por la Secretaría de la Función Pública (SFP); sin embargo, la retiró unas horas después.

Aunque la propuesta del legislador del Grupo Parlamentario Morena se publicó por la mañana en la Gaceta del Senado, ya no es posible consultar el documento con el proyecto completo, el cual se encontraba bajo el número 179 en la sección de las iniciativas de la orden del día.

El decreto contemplaba abrogar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como reformar la fracción XVIII del artículo 3 y derogar el Capítulo Octavo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; los artículos 38 y 65 fracciones VII y VIII de la Ley General de Archivos; y adicionar la fracción XVII Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por ello, apuntó que la SFP podía ser la instancia gubernamental encargada de atender aquellas solicitudes de información pública, así como de “fortalecer la transparencia y el Gobierno abierto, así como impulsar con instancias públicas nacionales e internacionales, acciones sistemáticas y de coordinación institucional, para combatir la corrupción y la impunidad”.

En su proyecto de Ley, el presidente del Senado de la República había expuesto que la fracción XVIII del artículo 3 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establecería que se entendería por “Instituto” a la Secretaría de la Función Pública.

Además, en la adición de la fracción XVII Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal quedaría estipulada la función de la SFP en atender las solicitudes de información pública.

En días pasados, el INAI había solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) poder sesionar con cuatro elementos en el pleno ante la falta de nombramientos e hizo un llamado al Senado para que haga las designaciones correspondientes, a fin de que exista quórum.

La Comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, remarcó que, independientemente de que el pleno del INAI no sesione, ninguna institución o sujeto obligado se encuentra exento de cumplir con las obligaciones de las leyes en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, lo cual sigue siendo supervisado e impulsado por el organismo garante nacional.

También destacó que el INAI no trabaja para ser “cómodo”, y que es un organismo técnico y especializado que emite determinaciones que “en ocasiones, molestan a algunos sujetos obligados, pero que permiten cumplir a cabalidad el compromiso social y constitucional de acceder a la información y proteger los datos personales”, por lo que el INAI “no actúa en función de intereses políticos o partidistas, sino sociales”.

Ayer, Ibarra Cadena, en entrevista con Álvaro Delgado Gómez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, pidió de nuevo al Senado de la República respetar la agenda de derechos humanos y elegir en las próximas horas a los comisionados para no imposibilitar las funciones del órgano garante nacional, dejándolo sin quórum para sesionar.

La presidenta del Instituto aseguró que el futuro del INAI se encuentra en “horas definitivas” y reiteró su llamado al Senado a poner por delante la agenda de los derechos humanos en el Estado mexicano y realice el nombramiento de por lo menos un nuevo comisionado que permita al instituto volver a sesionar.

La Comisionada presidenta recordó que, al corte del 26 de abril, se cumplen tres semanas en las que el INAI no ha podido sesionar debido a la falta de quórum, pero destacó que en este tiempos los comisionados no han dejado de lado sus funciones y continúan trabajando en el estudio y análisis de los casos que llegan al organismo.

“Nosotros hemos abordado distintas formas de defensa de nuestra institución para que podamos seguir resolviendo semanalmente los recursos de revisión entre las personas que están inconformes de la autoridad, sin embargo, con el día de hoy se cumplen ya tres semanas de que no podemos sesionar. Estamos hablando de que son cerca de dos mil recursos de revisión los que están detenidos, seguimos haciendo el trámite correspondiente, las cuatro comisionadas y el comisionado seguimos realizando cada semana el estudio y el análisis correspondiente, los asuntos están listos para votarse, listos para subirse al pleno pero si no hay el quórum legal, el INA está imposibilitado de sesionar”, detalló Blanca Lilia Ibarra.

La iniciativa de Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República, no se alejaba de lo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso sobre trasladar las funciones del INAI a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o a la Fiscalía Anticorrupción.

“Yo siempre he sostenido lo mismo. Si ustedes hacen un análisis de las conferencias, siempre he dicho que ese Instituto es un cero a la izquierda, no sirve para nada, que lo crearon para simular que se iba a combatir la corrupción, es como la Fiscalía Anticorrupción”, dijo durante su conferencia de prensa matutina del 18 de abril de este año.