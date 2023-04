NFL Draft 2023: Ravens pactan por 5 años con Lamar Jackson; Panthers reclutan a Young

Carolina eligió a Young, ganador del Trofeo Heisman de 2021, por encima de C.J. Stroud, de Ohio State; Anthony Richardson, de Florida, y Will Levis, de Kentucky.

Por Rob Maadi y Noah Trister

Kansas Citi, Missouri, EU, 27 de abril (AP) — Cinco años después de su reclutamiento al final de la primera ronda, el día del draft le deparó un gran convenio a Lamar Jackson. Los Ravens de Baltimore llegaron este jueves a un principio de acuerdo por cinco años con Jackson, quien se convirtió en el jugador mejor remunerado en la historia de la NFL.

Baltimore y Jackson pactaron por cinco años y 260 millones de dólares, de los que 185 millones están garantizados, dijo a The Associated Press una persona cercana a la negociación, quien solicitó permanecer anónima porque el convenio no está firmado todavía.

El acuerdo garantiza que el quarterback estelar siga con el equipo y pone fin a la telenovela en que se habían convertido unas negociaciones que eran el tema dominante de cara a la próxima campaña. El convenio de Jackson supera el de 255 millones de dólares y cinco años que los Eagles de Filadelfia suscribieron con Jalen Hurts a comienzos de este mes.

Hurts recibió garantías por 179.3 millones de dólares.

Sign OBJ

Sign Lamar to an extension

Draft Zay Flowers Good couple weeks, @ravens fans? pic.twitter.com/kaUh8j1o2Z — NFL (@NFL) April 28, 2023

Deshaun Watson sigue teniendo el mayor contrato garantizado en la historia de la NFL. En 2022, los Browns de Cleveland dieron a Watson un convenio por cinco años y 230 millones de dólares, totalmente garantizados, para que renunciara a una cláusula que impedía su canje y se incorporara al equipo.

El equipo anunció el convenio unas horas antes de la primera ronda del draft de la NFL. Y es evidente que, al menos en Baltimore, la noticia eclipsará cualquier selección que haga el conjunto.

“Estoy muy emocionado. Fue un proceso muy largo”, dijo el gerente general Eric DeCosta. “Pero la familia nunca es fácil. Estamos emocionados por haber logrado esto”.

Jackson fue el Jugador Más Valioso de la NFL en 2019, pero tras la expiración de su contrato de novato, su futuro estaba en duda. El mes pasado, Baltimore le colocó la etiqueta de “jugador franquicia”, pero los Ravens seguían confiando en llegar a un acuerdo de largo plazo con el mariscal de campo, incluso después de que Jackson había pedido públicamente marcharse mediante un canje.

Los Ravens no revelaron los términos del contrato, pero el tuit en el que anunciaron el acuerdo sí incluyó un video en el que Jackson habla.

“Durante los últimos meses, ha habido muchos dimes y diretes, nos hemos comido las uñas y rascado las cabezas”, dijo el astro. “Pero en los próximos cinco años, la bandada seguirá adelante”.

Jackson se refirió así al mote de “Ravens Flock” (bandada de cuervos) con el que se hace referencia a los seguidores del equipo.

Los quarterbacks dominaron la primera parte del draft de la NFL. Bryce Young, C.J. Stroud y Anthony Richardson figuraron entre las primeras cuatro selecciones del jueves. El resultado no fue sorpresivo en una liga donde los equipos saben que encontrar un quarterback emblemático de la franquicia constituye el camino más rápido hacia el éxito.

Los Panthers de Carolina reclutaron a Young, el esbelto y dinámico quarterback de Alabama, con la primera selección, siete semanas después de realizar un canje colosal con Chicago para asegurar que obtendrían al jugador que necesitaban.

Carolina eligió a Young, ganador del Trofeo Heisman de 2021, por encima de C.J. Stroud, de Ohio State; Anthony Richardson, de Florida, y Will Levis, de Kentucky. El nuevo entrenador Frank Reich dijo al comienzo de la semana que la organización había alcanzado un consenso el lunes, luego de varias semanas de deliberación.

De todos modos, Stroud no tuvo que esperar mucho. Como la segunda selección general, aterrizó en los Texans de Houston, quienes luego realizaron un gran canje con Arizona para reclutar también en el tercer turno, en el que se hicieron de Will Anderson Jr., linebacker exterior de Alabama.

Richardson fue elegido en el cuarto turno, para llegar a los Colts de Indianápolis, quienes por sexta campaña consecutiva tendrán a un nuevo quarterback titular.

De cara a este draft no había consenso sobre las selecciones, más allá de la primera.

Young es considerado un buen armador de jugadas que constituye una amenaza doble, con un gran brazo y una gran velocidad. Ha mostrado astucia y buenos valores intangibles, codiciados por los entrenadores, incluido liderazgo y ética de trabajo.

Las dudas principales se relacionan con su físico. En el combine, dio una estatura de cinco pies 10 1/8 pulgadas (1,78 centímetros) y un peso de 204 libras (92,5 kilogramos). Aunque dominó la conferencia SEC, algunos cazatalentos y entrenadores temen que carezca de las condiciones para soportar todos los golpes en la NFL.

To: you From: your new QB pic.twitter.com/oe1A8yzW5L — Carolina Panthers (@Panthers) April 28, 2023

Pero los Panthers no pudieron ignorar su habilidad superior.

Kyler Murray, primera selección de 2019, es el otro mariscal de campo desde 2003 que ha sido seleccionado en la primera ronda pese a registrar en el combine un peso de 207 libras (94 kilos) o menos.

“Confío en mis capacidades”, dijo Young el miércoles. “No sé cómo jugar de otra forma. He tenido este tamaño en relación con la demás gente durante toda mi vida. Me concentro en lo que puedo controlar y no puedo crecer. Eso no entra en esta categoría. No puedo volverme más alto. Me enfoco en mí mismo, confío en mí, en lo que soy capaz de hacer, y estoy emocionado por el trabajo que se requerirá”.

Los Panthers han buscado una respuesta para la posición de quarterback desde que se desprendieron de Cam Newton, la primera selección del draft de 2011 y el Jugador Más Valioso de la NFL en 2015, cuando condujo a Carolina a una foja de 15-1 y a una aparición en el Super Bowl.