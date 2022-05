China y Rusia vetan resolución de EU para sancionar a Norcorea por pruebas de armas

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS).- China y Rusia han vetado este jueves una resolución propuesta por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para imponer medidas restrictivas adicionales a Corea del Norte debido a la escalada de tensiones por los recientes lanzamientos de misiles.

Durante la sesión, el Embajador francés ante la ONU, Nicolas de Rivière, ha defendido que “continuar sin hacer nada supondrá un gran riesgo para la estabilidad regional y para la arquitectura internacional de no proliferación”.

De esta forma, ha subrayado que “Francia no ha escatimado esfuerzos para garantizar que el Consejo de Seguridad hable con una sola voz” y ha insistido en que no se puede permitir que “Corea del Norte continúe desarrollando sus programas nucleares y balísticos con impunidad”.

#BREAKING

Security Council sanctions on North Korea's illegal missile programmes have been vetoed by Russia and China.

All thirteen other Council members agreed to take action against this threat to global peace and security.#UNSC #DPRK pic.twitter.com/eTtIAnnhZx

— UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) May 26, 2022