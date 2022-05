“Cretinos”, dice AMLO: dejaron a México sumido en una guerra y exigen resultados ya

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó esta mañana “cretinos” a los que fueron servidores públicos en el pasado inmediato –empezando con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa–, provocaron una guerra con dimensiones de tragedia humanitaria y ahora le exigen resultados inmediatos.

“Los muy cretinos ahora, o los muy desinformados, nos dicen ‘¿qué estas haciendo?’ o ‘¿por qué no resuelves el problema?’, esa doble moral, esa hipocresía, es lo que más molesta”, expresó en su conferencia matutina.

“Nosotros estamos atendiendo el problema atendiendo las causas: que haya trabajo, que haya producción, que se atiendan los jóvenes, que no haya semilleros para que los jóvenes sean enganchados por la delincuencia”, añadió.

Además, dijo que no piensa en cambiar de estrategia, ya que “hemos ido avanzando y tenemos confianza de que esta estrategia nos va a terminar de dar resultados”.

López Obrador resaltó que la violencia en el país se desató sobre todo a partir de la declaración de guerra contra el narcotráfico de Calderón (2006-2012), con quien perdió su primera elección presidencial. “Se robó la presidencia y buscaba legitimarse sin tener ninguna estrategia de nada, buscando situarse en un buen lugar, quedar bien afuera”, dijo, en posible referencia con Estados Unidos.

“Nos mete en un problema muy grave”, indicó. Además, el Presidente cuestionó duramente a Calderón por la decisión de elegir a Genaro García Luna como Secretario de Seguridad. El llamado “súper policía” está ahora esperando su juicio en Estados Unidos, donde fue detenido y es acusado por coludirse con el narcotráfico.

“El problema es que no pensó en que la paz es fruto de la justicia, no pensó en atender el problema con trabajo, combatiendo la pobreza, no. Guerra”, aseveró López Obrador.