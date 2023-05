Si los chilangos piensan que tengo posibilidad en 2024, lo consideraré: Rosa Icela

La Secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez habló con Los Periodistas sobre sus planes a futuro para 2024, sobre los cuales se limitó a decir: “Yo voy a hacer lo que digan los chilangos”. También compartió su experiencia de más de dos décadas en la Administración Pública y el reto que ha implicado echar a andar el modelo de seguridad del Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– Rosa Icela Rodríguez conoce el interior del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí trabajó con Andrés Manuel López Obrador, con Marcelo Ebrard y más recientemente con la actual Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, hasta que pasó al Gobierno federal en donde actualmente se desempeña como Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ahora, ella ha levantado la mano para ser considerada como aspirante al Gobierno de la capital, aunque, eso sí, aclara que será “lo que digan los chilangos”.

“Yo voy a hacer lo que digan los chilangos. Yo no levanté la mano para meterme en las encuestas. O sea, las casas encuestadoras te ponen ahí, hacen su lectura y punto”, comentó Rosa Icela en relación a las mediciones que la identifican como la principal opción de Morena rumbo a 2024. “Si en un momento dado se ve que los chilangos piensan que puedo tener una sola probabilidad y en todo caso una sola cualidad para poderlo hacer, pues estaría considerándolo”, puntualizó en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La Secretaria de Seguridad expuso que ella ha trabajado 26 años en las tareas del Ejecutivo de la capital, desde atender la problemática de la calle, escuchar a la gente resolver los problemas, llevar las tareas de Seguridad de la ciudad y las de desarrollo, así como las referentes a los apoyos de adultos mayores.

“Hasta fui Secretaria de Gobierno de la Ciudad, la segunda de la doctora Claudia Sheinbaum, pero es lo que diga la gente. Uno puede querer, como todos en el país o en la ciudad muchos quieren, pero qué dirán los chilangos es importante escucharlos”, puntualizó al ser cuestionada sobre si está preparada para asumir las riendas de la Jefatura de Gobierno, un cargo al que acompañado como Secretaria de Desarrollo Social, directora general de Participación Ciudadana y directora general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana así como coordinadora general del Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, y directora general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.

Para ella es muy importante la preparación, la experiencia y el equipo con el que cuenta un funcionario en la Administración Pública, “pero sobre todo es bien importante que sí sepas que en cualquier cargo tienes un compromiso y que ese compromiso te dice, primero, que tienes que cumplir; segundo, que no tienes que entrar a la red de corrupción, y tercero, tampoco a esta parte de la complicidad de grupos y no solamente de la delincuencia organizada, sino también del cuello blanco y de todos los delitos que hay”.

“Nunca he tenido un tema donde alguien me haya acusado que robé o que alguna cuenta pública en mis 26 años. Me he estado dedicando siempre a mi trabajo, actualmente estoy dedicada a la parte de la seguridad porque tengo mucha responsabilidad al respecto, pero si dicen ‘pues sí, te calificamos bien, que te encuesten’, pues que me encuesten, no es una obsesión, eso es lo que quiero decirte”, ahondó la Secretaría de Seguridad.

En ese sentido, la funcionaria planteó la importancia de aprender de todas las experiencias como la que significó la derrota que vivió el oficialismo en la elección intermedia de 2021 en la que perdió la mitad de las alcaldías de la capital. “De todas las experiencias se aprenden y del 21 aprendimos, todos, todos, también los chilangos aprendieron. También que es muy importante que los capitalinos, mujeres y hombres escuchen cuál es la oferta de el próximo Gobierno, que escuchen cuáles son las ideas, que las contrapongan, que hagan comparaciones, que escuchen quién tiene experiencia, quién toma decisiones, quién no, quién tiene valor”, planteó.

Y añadió: “los chilangos son bien inteligentes, bien inteligentes, entonces ellos van a decidir y van a decidir lo que ellos consideren, no es lo mismo, ahora ya hay redes sociales, hay internet, entonces no es todos los medios clásicos en el sentido de la palabra de radio televisión y prensa, ahora también están los medios alternativos y esa es una gran apuesta”.

En relación a las problemáticas que enfrenta la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez no dudó en apuntar hacia el tema hídrico y el futuro inmediato que la amenaza en convertirla en una “ciudad sedienta”, pues en dos o tres años puede materializarse una problemática mayor.

“Es un problema, no hay un futuro si no se atiende el tema del agua, creo que ese es el más importante y pues qué ciudad viviría sin agua, no quiero pensarlo, entonces hay que entender ese problema”, señaló. “Ya lo están haciendo actualmente, pero hay que hacerlo para digamos de largo aliento, no es un problema de ahora, va a seguir siendo y yo creo que hay muchas alternativas, ya ahora hay más tecnología para que pueda hacerse, entonces tengo mucha confianza en que se puede hacer bien”.

Con respecto al fin de la carrera política que el propio Presidente López Obrador ha anunciado una vez que deje Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez indicó que “la silla que va a dejar cuando lleguen los tiempos es muy grande y los zapatos también”.

“’No quiero ni pensarlo’. Esa sería mi respuesta. En algún momento van a tener que resolverlo, porque también es un tema de continuidad, de generar confianza hacia los nuevos equipos, pero hoy no quiero pensarlo, no me imagino la vida política de este país sin él”.

EL RETO DE LA SEGURIDAD

Rosa Icela Rodríguez compartió cómo el modelo de seguridad actual en la Ciudad de México inició hace muchos años en la gestión del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Él decidió el camino que era el mismo que hoy está siguiendo, el modelo de atención a las causas, programas sociales, empleo, educación, toda una serie de tema que también incluyen la atención a jóvenes”.

Como parte de esta estrategia también se dividió la ciudad en 70 coordinaciones territoriales. Recordó que en ese entonces también se llevaban a cabo reuniones en la mañana a las que acudía el jefe de sector de la Policía, el Ministerio Público, el Juez cívico, el representante del entonces Delegado, ahora Alcalde, un representante de la Procuraduría. “En cada zona de la ciudad se reunían estos servidores públicos para atender la problemática de la zona, eso ahora lo elevó a nivel nacional con sus bemoles”.

“En aquel tiempo también con el hoy Presidente López Obrador se recibió una ciudad complicada, que a la vez la había recibido el Presidente con más de 120 robos de vehículos al día, era complicado porque muchos eran con violencia y había también la participación de muchas autoridades en ese delito, entonces todo eso cambió, no se acabó con el delito pero ya se sentaron las bases para que después viniera el hoy Canciller Ebrard, como Jefe de Gobierno, y también siguiera el camino”, precisó.

Recordó como a ella le tocó la primera coordinación territorial en la colonia Morelos, en Tepito, en el mes de marzo de 2001: “revisen las cifras de ese tiempo y vean cómo bajó la incidencia delictiva porque llegamos con más cosas, sí, a perseguir a los delincuentes y que estuvieran tras las rejas, pero también se llegó con el modelo de atención a la salud, de llevarse a los chamacos a la escuela, de dar un cierto tipo de pláticas porque había una compleja situación sobre el tema de la violencia familiar, había muchas problemáticas, eso nos llevó un rato”.

“Después llegó Marcelo y en ese lugar quitó unas vecindades que estaban espantosas y ahí puso un DIF que era para la atención de la comunidad. El modelo es mucha atención a la problemática social, no es solamente la persecución del delito, también la persecución del delito sin corrupción, eso es bien fundamental, y la otra parte investigación, inteligencia”, refirió.

Rosa Icela Rodríguez planteó como esa estrategia llevada a nivel nacional ha llevado a una reducción de 17 por ciento en los homicidios al tiempo que previó que a fines de diciembre pasen por lo menos a 20 por ciento. “Todavía en 2024 vamos a seguir bajando, ¿qué les puedo decir? que ya estarán puestas bien las bases para que siga bajando la violencia en nuestro país, pero hay varias variables y dependemos de ellas”.

Una de esas variables, apuntó, es el tráfico de armas que provienen de Estados Unidos y que están relacionadas con los homicidios en el país y las actividades del crimen organizado. “Es una variable que no necesariamente es de este lado de la frontera, tiene que ver con el esfuerzo binacional. Entonces tienen armas, tienen dinero, se refuerzan y sigue el círculo vicioso, llevan ellos drogas, les pagan y otra vez les pagan con armas y con drogas”.

