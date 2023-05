“Quizás se distrajo”: Christian Horner habla del accidente de “Checo” Pérez en Mónaco

Por Sebastián Gómez

Ciudad de México, 27 de mayo (ASMéxico).- Durante los primeros minutos de la Q1, la mañana de este sábado 27 de mayo, Sergio “Checo” Pérez sufrió un accidente, luego de chocar contra los muros de contención al tomar una de las curvas del circuito, mismo que le imposibilitó continuar y que lo obligó a abandonar la sesión previa al Gran Premio de Mónaco.

Un error que de principio se contemplaba fuera principalmente de la monoplaza, pero que sin embargo, el jefe de mecánicos en Red Bull, Christian Horner, aclaró, una vez terminada la ronda clasificatoria, que posiblemente se debió a una desconcentración del piloto jalisciense, pues tanto “Checo” como Max fueron previamente advertidos de lo complicada que puede llegar a ser la pista, por lo que les pidió ir lento cuando lo consideraran necesario y no arriesgar durante las vueltas.

It was my mistake, sorry to all my team @redbullracing Tomorrow it will be difficult to do anything, but it will be a new day.

Fue mi error, una disculpa a todo mi equipo. Mañana será difícil, pero será un nuevo día.#SP11 #MonacoGP pic.twitter.com/YQxrggAuAP

