“Pueden declararnos personas non gratas”: Gobernadorxs de Morena dan respaldo a AMLO

Las declaraciones de las y los morenistas se dan después de que Andrés Manuel López Obrador se convirtiera en el segundo mandatario de América Latina que el Parlamento peruano declara persona non grata. En febrero lo hizo con el colombiano Gustavo Petro.

Ciudad de México/Lima, 27 de mayo (SinEmbargo/AP).- Las y los gobernadores de Morena dieron este sábado su respaldo a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, luego de que el Congreso de Perú lo declarara persona non grata, hecho que elevó la tensión entre ambos países.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, aseguraron que “México ha estado en contra de golpes de Estado y actos autoritarios que deponen presidentes, como ha ocurrido en Perú“.

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en la defensa del C. Presidente Pedro Castillo, quien fue separado de su cargo ilegalmente y encarcelado injustamente”, recordaron las y los mandatarios del partido guinda.

Asimismo, mostraron su apoyo a López Obrador por la defensa emprendida en favor de Pedro Castillo, y aprovecharon para enviar un mensaje a Dina Boluarte, Presidenta de Perú, así como a su Congreso: “Pueden declararnos también personas non gratas“.

Las y los morenistas dijeron que “leales a los principios democráticos”, están “en contra del racismo, del clasismo y de toda forma de discriminación, en México y en cualquier país, sobre todo cuando esto se traduce en la imposición de gobiernos autoritarios que transgreden los principios de la democracia y la soberanía popular”.

Por último, firman el desplegado Marina del Pilar Ávila, Gobernadora de Baja California; Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur; Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche; Rutilio Cruz Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas; y Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También aparecen los nombres de Indira Vizcaíno Silva, Gobernadora de Colima; Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero; Julio Menchaca Salazar, Gobernador de Hidalgo; Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador de Morelos; y Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit.

Más abajo vienen Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca; Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gobernador de Puebla; María Elena H. Lezama Espinosa, Gobernadora de Quintana Roo; Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí; Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa; y Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora.

Por último, salen Carlos Manuel merino Campos, Gobernador de Tabasco; Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas; Lorena Cuéllar Cisneros, Gobernadora de Tlaxcala; Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz; y David Monreal Ávila, Gobernador de Zacatecas.

AMLO NO QUIERE RELACIONES ECONÓMICAS CON PERÚ

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no quiere “relaciones económicas ni comerciales” con Perú mientras “no haya normalidad, democracia” en el país sudamericano.

Además, alardeó de que el Congreso de ese país lo declarara persona non grata. “Si no puedo ir a Perú, lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu”, señaló.

El Parlamento peruano le dio esa designación el jueves 25 de mayo por negarse a entregar el liderazgo del grupo económico Alianza del Pacífico a Lima y por sus intromisiones en la política doméstica.

Es el segundo mandatario de América Latina que dicha cámara declara persona non grata. En febrero lo hizo con el mandatario colombiano Gustavo Petro y en enero con el expresidente boliviano Evo Morales. Los tres han criticado a la mandataria peruana Dina Boluarte.

López Obrador indicó que podría entregar a la presidencia de ese grupo de integración al Presidente de Chile, Gabriel Boric, porque el colombiano está en la misma situación que él. Pero insistió en que no la entregaría “a la señora que está usurpando” el poder en Lima, en referencia a Boluarte.

El Presidente mexicano luego matizó que aunque no quiere vínculos económicos con ese país por el momento, eso no significa que se rompa la “Alianza del Pacífico” a la que ambos estados pertenecen, sino que “se queda en pausa”. La Alianza del Pacífico está integrada por México, Perú, Chile y Colombia.

Más tarde, la Presidenta Boluarte respondió al Presidente mexicano e indicó que, “haciendo retórica”, López Obrador tiene “mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano”.

Boluarte se refirió así a una declaración del mandatario mexicano, quien también dijo que “es mucho pueblo el de Perú para tan poco Gobierno”, en referencia a la gestión de Boluarte.

La peruana inició su gestión el 7 de diciembre, cuando reemplazó a Pedro Castillo, quien fue destituido por el Parlamento tras intentar disolver el Congreso sin apoyo de los militares y la élite económica.

La relación entre Perú y México se ha resentido. En la actualidad mantienen lazos a nivel de encargado de negocios. En febrero, Perú retiró a su Embajador en México luego que López Obrador llamó “Presidenta espuria” a Boluarte.

En diciembre, la peruana expulsó al Embajador mexicano en Lima. López Obrador ha calificado después a Boluarte como “usurpadora” y que no es legítimamente “Presidenta del Perú”.

El Congreso peruano es la institución más desprestigiada de Perú, según todas las encuestas. La firma Ipsos Perú indicó que el Parlamento tenía 79 por ciento de desaprobación en mayo, apenas 13 por ciento lo respalda. Boluarte tiene una impopularidad de 75 por ciento, mientras es apoyada por 16 por ciento, según el mismo estudio.