La excandidata priista en el Edomex acusa a “Alito” y se va; se reúne con Claudia

Después de que Alejandra del Moral confirmara su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la izquierda, publicó una fotografía en la que aparece con la ahora exmilitante del tricolor, quien decidió sumarse a su “proyecto en favor del pueblo de México”.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).- Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México, informó la mañana de este lunes que renuncia a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que la actual dirigencia nacional, encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, “ha dejado de lado los ideales revolucionarios de democracia y justicia social”.

“Siempre he creído en la importancia del diálogo como pilar fundamental para edificar una sociedad más justa y equitativa. Lamentablemente, las acciones recientes de la dirigencia del partido parecen alejarse de este principio; ahora se privilegian decisiones basadas en la sumisión al presidente, sin espacio para el debate o el ejercicio de criterios propios“, dijo a través de una carta.

Del Moral acusó que “la actual dirigencia nacional ha dejado de lado los ideales revolucionarios de democracia y justicia social”. “El PRI que conocí, al que orgullosamente representé y defendí, ya no es el mismo. Se ha alejado de ser la voz auténtica del pueblo”, aseguró en la misiva dirigida a “Alito”.

“Tras una reflexión profunda, he llegado a la conclusión de que es momento de construir nuevos caminos. Por ello, he decidido poner fin a mi militancia en el PRI”, escribió.

La esencia de la democracia radica en la capacidad de escuchar y comprender las diversas perspectivas, buscar puntos de encuentro y trabajar en soluciones que beneficien a todos. Esta ha sido y seguirá siendo mi guía. Continuaré promoviendo los valores en los que creo y… pic.twitter.com/4l7GYeGsiB — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 27, 2024

Sin embargo, la política mexiquense aclaró que mantendría firme su “compromiso con el servicio público y la búsqueda incansable por la justicia social”. “Nos debemos al pueblo y es a él a quien debemos responder”, afirmó.

“La esencia de la democracia radica en la capacidad de escuchar y comprender las diversas perspectivas, buscar puntos de encuentro y trabajar en soluciones que beneficien a todos. Esta ha sido y seguirá siendo mi guía. Continuaré promoviendo los valores en los que creo y contribuyendo al progreso de nuestra Nación desde otros ámbitos”, compartió en el texto.

Por último, Paulina Alejandra del Moral Vela agradeció a quienes la han apoyado y acompañado a lo largo de su camino. “Mi lealtad está con México y con mi amado Estado de México. Por medio de esta carta, formalizo mi renuncia al Partido Revolucionario Institucional”, concluyó.

Apenas unos minutos después de que diera a conocer su decisión, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la izquierda, reveló que se reunió con la ahora expriista. El encuentro quedó plasmado en una fotografía que ella misma difundió.

Me reuní con Alejandra del Moral. Reflexionamos sobre el futuro de nuestro país y encontramos más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida. Es tiempo de mujeres y es tiempo de la… pic.twitter.com/zuEdAliHtU — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 27, 2024

A través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter, detalló que reflexionaron sobre el futuro del país y que encontraron “más coincidencias que diferencias: seguir construyendo un México para todos y todas, con justicia, democracia, libertades y prosperidad compartida”.

“Es tiempo de mujeres y es tiempo de la transformación. Le agradezco su decisión de sumarse a nuestro proyecto en favor del pueblo de México”, publicó la abanderada de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Eruviel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México y quien también abandonó las filas del PRI, fue uno de los primeros personajes en emitir un posicionamiento sobre el brinco de Del Moral.

“Apreciada @AlejandraDMV, además de valiente, tienes un gran talento. Vas a aportar mucho al proyecto de nuestra próxima Presidenta: @Claudiashein. Bienvenida”, expresó en sus redes sociales.

Apreciada @AlejandraDMV, además de valiente, tienes un gran talento. Vas a aportar mucho al proyecto de nuestra próxima presidenta: @Claudiashein. Bienvenida https://t.co/PaNldOdlr1 — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) May 27, 2024

Alejandra del Moral es priista desde 1999; tomó a sus 16 años edad, en plena adolescencia, la decisión de militar en el PRI. Pero esos años, para Alejandra, fueron buenos; eran el inicio de su carrera política y también la de acumulación de bienes. Ahora tiene 40 años.

De acuerdo con la declaración patrimonial que presentó en 2022 cuando fue cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social del actual Gobernador Alfredo del Mazo, en 1998, le fue donada una propiedad, un terreno de 571 metros cuadrados. PAra 2022, sumó un total seis propiedades con un valor de nueve millones 770 mil 631 pesos.

El año pasado, fue la candidata de la alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y el PRI, que había gobernado el Estado de México durante 94 años ininterrumpidos, hasta el triunfo de Delfina Gómez Álvarez, de Morena.

Las adquisiciones datan de cuando Del Moral fungió como Presidenta Municipal de Cuautitlán Izcalli (2009-2012) y luego cuando fue Diputada federal del PRI (2012-2015), años en los que votó a favor de las reformas estructurales de su exjefe Enrique Peña Nieto y emitió una sola iniciativa y tuvo ocho intervenciones en el Pleno, de acuerdo con el registro histórico de la Cámara de Diputados.

Esos cargos fueron suficientes para que los últimos tres gobernadores del Estado de México le dieran puestos en sus gobiernos: fue Directora General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros con Enrique Peña Nieto en 2015; fue la Secretaria del Trabajo de Eruviel Ávila en 2016 y fue Secretaria de Desarrollo Económico de Alfredo del Mazo en 2017.

En cada uno de esos puestos duró siete meses, cuatro meses y tres meses, respectivamente. En ninguno presentó declaración hasta el año 2022 cuando Alfredo del Mazo la invitó a dirigir la Secretaría de Desarrollo Social.

DEL MORAL ES ACUSADA DE SIMULAR COMPRA-VENTA DE CASAS

Vecinos de Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo acusan que Paulina Alejandra del Moral Vela, siendo Alcaldesa de Cuautitlán Izcalli (2009-2012), cometió un presunto fraude por más de 115 millones de pesos mediante la simulación en la compra-venta de 1,049 casas a la empresa Promoción y Desarrollos Urbi, la cual dejó inconclusa las obras y les vendió a sobreprecio, refiere una denuncia interpuesta el 26 de abril de 2011 y a la cual SinEmbargo tuvo acceso.

Las viviendas, que se vendieron entre 1.7 y 2.5 millones de pesos, fueron entregadas con vicios ocultos, de acuerdo con las denuncias de los vecinos, y, debido a que no existe el acta de término de obra, el municipio no les brinda servicios como bacheo y poda de árboles, por lo que los colonos denuncian que compraron a sobreprecio y el valor de sus casas oscilaría entre 1 y 1.5 millones de pesos, casi 40 por ciento menos de lo que les costó.

SinEmbargo revisó decenas de páginas de documentos de las dos denuncias —una del fuero común y otra federal— por presunta corrupción inmobiliaria en el Estado de México en las que aparecen los nombres de exfuncionarios mexiquenses como el expresidente Enrique Peña Nieto, el exgobernadora y ahora morenista Eruviel Ávila, y Alejandra del Moral, excandidata de la coalición Va por México. También entrevistó a propietarios de las casas de los dos fraccionamientos, quienes junto con vecinos de otros municipios mexiquenses han emprendido una lucha denunciando a servidores públicos, bancos, notarios e inmobiliarias como Urbi.

EL MODUS OPERANDI DEL CÁRTEL INMOBILIARIO EN EDOMEX

Al comparar su caso con el del Cártel Inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, los vecinos de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo ríen y afirman: “Christian Von Roehrich, Jorge Romero y Santiago Taboada son unos aprendices porque los verdaderos jefes del Cártel Inmobiliario están en el Estado de México”.

En la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina mantiene una investigación abierta en contra de exalcaldes y exfuncionarios de Benito Juárez que beneficiaron a constructoras e inmobiliarias otorgándoles permisos sin cumplir con las normas de construcción. En el Estado de México, narraron los vecinos, ocurrió algo similar que se tramó desde el año 2004 cuando Arturo Montiel Rojas (1999-2005) era Gobernador y Alfredo Durán Reveles (2003-2006) Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli, como se muestra en la siguiente línea de tiempo.

El 2 de julio de ese año, agregaron, los ejidatarios de Tultitlán, otro de los 125 municipios del Estado de México, vendieron sus parcelas a la Empresa Constructora de Vivienda CYD Desarrollos Urbanos, la cual sin tener el dominio pleno logró que se expidiera la Escritura Pública No. 1476, de fecha 02 de julio de 2004, otorgada ante la fe del Notario Público 119 de la entidad.

En ese municipio se operaría un primer caso de presunta corrupción inmobiliaria que alcanzaría a otros más, como Cuautitlán Izcalli, y por el cual hay dos denuncias contra exservidores públicos que están en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEM), señalaron los vecinos unidos en el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna.

El caso de presunta corrupción inmobiliaria en Cuautitlán Izcalli, uno de los municipios incluidos en las dos demandas, comenzó el 10 de mayo de 2006 cuando se publica en la Gaceta del Estado de México la autorización del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa para la compra y venta de créditos de 1,049 casas que valían alrededor de 2 millones de pesos cada una.

Las viviendas prometidas a los compradores, quienes ahora se dicen estafados, eran promocionadas por Urbi como “La alegría llegó a Cuautitlán Izcalli”. El fraccionamiento Hacienda Balboa cuenta con amplias casas de más de tres habitaciones, espacios verdes y está ubicado a sólo unos minutos de populares centros comerciales como Sams, Comercial Mexicana y Walmart, presumía la empresa en la publicidad que aún se puede ver en sus sitios web y canales de YouTube como el siguiente video.

No obstante, la realidad fue otra.

La construcción de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo no corrió a cargo sólo de Urbi, intervino principalmente el Estado a través de Sociedad Hipotecaria Federal, la entidad financiera que liberó dos fianzas (dinero público) para la realización de estos proyectos que fueron entregados sin estructura hidráulica, contratos de luz, ni otras obras de urbanización, requisitos que debían cumplirse de acuerdo con los contratos de compra-venta.

Pero el hecho que detonó todas estas denuncias y que indignó a vecinos que ya reclamaban por las condiciones de sus viviendas fue precisamente la simulación de la entrega-recepción de estas casas hecha por la entonces Alcaldesa Alejandra del Moral el día 3 de diciembre de 2009, apenas cuatro meses después de asumir el cargo, como se observa en el siguiente documento firmado por ella.

“Alejandra del Moral simuló el Acta de Entrega Recepción del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa con una entrega parcial donde recibió las obras de las Vías Públicas, pero no las obras de Urbanización y con esto legitimó la ilícita devolución de recursos a Urbi”, dijo a nombre de los vecinos Humbertus Pérez Espinoza, dirigente del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna.

Pérez, un economista e historiador que estuvo preso más de cuatro años y luego fue absuelto tras demostrar su inocencia de los delitos de extorsión y robo con violencia, refiere que con el Acta de Entrega Recepción del Conjunto Urbano de Tipo Medio denominado URBI HACIENDA BALBOA, la exalcaldesa avaló la devolución de 115 millones 595 mil 650 pesos para favorecer a la empresa.

Esta simulación de entrega-recepción de casas por parte de Alejandra del Moral, que acusan los vecinos, dio pie a la denuncia penal que se presentó al licenciado Gerardo Ángeles Enríquez, Fiscal Especial para Delitos cometidos por Fraccionadores de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (hoy FGEM).

La denuncia se sustentó por las reducciones y entregas de las fianzas a la Empresa Promoción y Desarrollos Urbi por la simulación de la entrega parcial que avaló Alejandra del Moral Vela, así como por haber aceptado las supuestas obras de Urbanización cuando en realidad lo que se le entregó fueron vialidades y calles del Conjunto Urbi Hacienda Balboa y se tipifica el Delito Grave de Fraccionadores.

La denuncia penal, a la cual tuvo acceso SinEmbargo, consta de 25 pruebas.

Los vecinos denunciaron que, a diferencia del Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez, en donde fue un negocio entre empresas con funcionarios sin que interviniera dinero público, sólo los favores que recibieron a cambio de permisos, en el Estado de México las inmobiliarios sí recibieron millones de pesos del erario. Por ejemplo, recuerdan que la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno estatal, sin ningún fundamento normativo, liberó la fianza el 30 de abril de 2009 por la cantidad de 115 millones 595 mil 650 pesos “cuando las obras de urbanización no fueron entregadas a las autoridades estatales y municipales”.

–Con información de Guadalupe Fuentes y Daniela Barragán