El deslave sepultó a 2 mil personas: Papúa Nueva Guinea; pide ayuda internacional

Por Rod McGuirk

MELBOURNE, Australia (AP).— Más de dos mil personas podrían haber quedado sepultadas por un alud de tierra el viernes, según dijo este lunes a Naciones Unidas un funcionario del Gobierno en Papúa Nueva Guinea, que pidió ayuda internacional de forma oficial.

La cifra del Gobierno es unas tres veces más alta que la estimación de Naciones Unidas de 670 fallecidos en el deslave en el interior montañoso de la nación insular del Pacífico Sur. Por el momento, sólo se han recuperado los restos de seis personas.

En una carta a la que tuvo acceso The Associated Press dirigida al coordinador residente de Naciones Unidas, con fecha del domingo, Center Luseta Laso Mana, el director en funciones del Centro Nacional de Desastres, dijo que el deslave “enterró vivas a más de dos mil personas” y causó “una gran destrucción” en el poblado de Yambali, en la provincia de Enga.

Las estimaciones de víctimas han variado mucho desde que se produjo el desastre, y en un primer momento no estaba claro cómo habían alcanzado las autoridades la cifra de personas afectadas.

La Organización Internacional para las Migraciones, que trabajaba de cerca con el Gobierno y lideraba la respuesta internacional, no ha cambiado su estimación de 670 fallecidos, a falta de nuevas pruebas.

We are heartbroken about the massive landslide that struck Yambali village, Enga Province, Papua New Guinea, early this morning.

IOM is already on the ground, ready to help with shelter, food, and water as the difficult rescue and recovery efforts get underway.

— IOM – UN Migration 🇺🇳 (@UNmigration) May 24, 2024