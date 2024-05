VIDEO ¬ Xóchitl, ¿protestante? Y católica. Ambas. Cristianos la proclaman Presidenta

Ante protestantes, Xóchitl se olvidó de la mariposa que, según dijo en septiembre de 2023, la convenció de que fuera candidata a Presidenta. “La verdad muy poca gente me cree pero yo recibí una señal de dios, yo la recibí, yo lo sé”, dijo en una convención protestante donde contó otro capítulo inédito de su vida: que en su familia había católicos y cristianos y que se peleaban, pero ella se metía en medio y les decía: “no se peleen, vamos al templo y vamos a la iglesia”. Y los cristianos, emocionados, le ofrecieron un “ejército de dios” para estas elecciones.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).–Xóchitl Gálvez ha revelado un capítulo inédito de su vida. Dijo, ante protestantes, que ella también es casi protestante. Y que, cuando en su casa se peleaban por la religión, ella los amonestaba, conciliadora. “Yo, de alguna manera, nací en Tepatepec; mi abuelo materno, don Gabriel Ruiz, era practicante de la iglesia pentecostés; el tío Beto, el hermano mayor, de hecho donó sus propiedades al templo [que] estaba detrás de la casa. Y mi mamá se casa con una persona católica. Y había muchos pleitos. Y yo decía: ‘no se peleen, vamos al templo y vamos a la iglesia’, y así lo resolví desde niña”.

En una reunión con la organización “Kingdon Life México”, protestante, la abanderada del PRIAN contó además el milagro de su candidatura. Dijo que ella no quería ir por la Presidencia pero cuando le hicieron la protesta, “yo voy a Tecatepec y camino hacia la montaña. Y yo le pido a dios que me ilumine; a mi madre, que en paz descanse. Y yo allí fue que tomé la decisión si debería o no estar, sabiendo que iba a enfrentar al Presidente más autoritario que ha habido. Y pues a partir de allí empezó todo un movimiento. Hice un video, justo ayer cumplí once meses que hice el video, el domingo, diciendo que había tomado esta decisión arriba en mi pueblo, y la verdad muy poca gente me cree pero yo recibí una señal de dios, yo la recibí, yo lo sé”, dijo.

Y los “creyentes” le aplaudieron.

Pero hay más. Hay un episodio de su viaje a la montaña que no ha contado, según dijo frente a ellos. “Y allí hay un testimonio que algún día haré público de lo que pasó en esa montaña, pero yo en ese momento sentí la fuerza para enfrentar, ahora sí que, como David a Goliat. Ustedes han visto: yo no tengo los millones de pesos que tiene [Claudia] Sheinbaum; yo no tengo publicidad en muchos pueblos. Porque no hay manera, no alcanza, lo que tenemos de recursos es muy limitado”.

En septiembre de 2023, Xóchitl había contado otra versión donde dios no la hizo candidata, sino una mariposa. “Yo fui caminando a la montaña, en la sierrita, y entonces llegué al lugar donde siempre suelo sentarme y estaba así mirando y de repente se posó una mariposa de muchos colores, por eso los video míos van a traer muchas mariposas, pero dije esta es la señal y empecé a llorar”, contó en una entrevista.

“Kingdom Life México” se define como una ​​agrupación “sin fines de lucro, ni partidista, promotora del liderazgo, cuyo objetivo es promover valores en todas las esferas de influencia”. Su presidenta Claudia Iriarte presume ser “evangelista por casi 30 años”, una “apasionada por llevar el Mensaje de Jesucristo” y “una líder espiritual dedicada a levantar y apoyar líderes de diferentes esferas de influencia así como en los Negocios, el Gobierno y los medios de Comunicación”.

“Sabemos que esta guerra no es política, sabemos que esta guerra es espiritual, es una guerra del bien en contra del mal. En esta elección el pueblo mexicano está en medio de dos caminos y son opuestos totalmente: el camino de la muerte y el camino de la vida, por eso te pedimos Señor que tú te levantes contra todo el espíritu de ceguera que ha nublado los pensamientos de las personas y que consumas con fuego divino los velos que se han impuesto sobre el pueblo mexicano para que la gente crea a ciegas las mentiras del enemigo. Hay muchos que están cegados todavía, y urge, Padre, que los mexicanos escojan el lado correcto de las urna y creemos que el camino correcto es el de Xóchitl, el que Xóchitl nos ofrece, que es el camino de la vida, la verdad y la libertad”, dijo este fin de semana Iriarte.

Y añadió más adelante: “México está sufriendo violencia. El miedo y la muerte han tomado un lugar importante y el enemigo ha ido tomando territorio porque se le han abierto puertas desde los altos puestos del Gobierno, en donde los espíritus demoniacos se les ha permitido gobernar libremente, trayendo muerte a nuestra nación, también se les ha permitido la entrada a los espíritus del comunismo y de la dominación […] dios no está a favor del comunismo ni del socialismo, ni de ninguna ideología similar, aún están queriendo cambiar nuestra Constitución, ante todo esto dio podemos ser indiferentes, aquí estamos presentes un ejército poderoso de guerreros mexicanos de dios”.

Para Claudia Iriarte es responsabilidad de esta agrupación y de los creyentes “la victoria del bien sobre el mal, es nuestra responsabilidad apoyar a la candidata Xóchitl Gálvez en estas elecciones para lograrlo. Creemos que dios la escogió ya que es una mujer que ha demostrado ser humilde, a la vez que es muy valiente”.

Desde 2022, Iriarte organiza el Desayuno Nacional de Oración, iniciativa que se realiza en Estados Unidos desde hace 70 años. A este acto han acudido por ejemplo Rabindranath Salazar Solorio, exsubsecretario de asuntos religiosos de Gobernación; el Diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna; la Diputada panista Margarita Zavala o Liébano Sainz, exsecretario particular de Zedillo y presidente de la Fundación Iberdrola.

“Kingdom Life México” también se ha relacionado con personajes de extrema derecha como el actor Eduardo Verástegui, quien en este proceso buscó la candidatura presidencial por la vía independiente, y quien al no tener éxito declinó respaldar a Gálvez al considerar que apoya políticas de izquierda. No obstante, esa Xóchitl que lo mismo se ha dicho “trotskista” este fin de semana buscó mostrar su lado religioso.

La candidata del PRI-PAN-PRD ha atacado en esta recta final de la campaña a su contendiente Claudia Sheinbaum por “no creer en Dios”. Ha cuestionado, junto a otros personajes de la derecha, el origen judio de la candidata de la izquierda para decir que su vista que realizó al Vaticano y el que vistiera una falda de la virgen de Guadalupe fue por oportunismo político.

​​Durante el tercer y último debate presidencial, por ejemplo, Gálvez Ruiz atacó a Sheinbaum Pardo por su visita al Papa Francisco. “Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras, las dos tuvimos un encuentro (en febrero) con el Papa (Francisco). ¿Le contaste a su Santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste Alcaldesa de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios, es un tema personal, a lo que no tienes derecho es a usar a la fe de los mexicanos como oportunismo político, eso es una hipocresía”, acusó.

Claudia Sheinbaum Pardo es de origen judío, mas no profesa esta religión. Sus cuatro abuelos fueron judíos que migraron de Lituania y Bulgaria, pero ella nació en Ciudad de México y no fue criada bajo ninguna religión. Gálvez Ruiz se reconoce a su vez como católica, ella misma sostuvo que su reunión con el papa en febrero pasado fue “una experiencia muy emotiva” ya que su familia, dijo, “tiene profundas convicciones católicas desde hace muchas generaciones”.

El acercamiento de Xóchitl con estos grupos religiosos se da, además, justo cuando ha arreciado la difusión de información falsa según la cual Claudia Sheinbaum se cerrarían las iglesias católicas en esta en caso de ganar. U otras afirmaciones igual de falsas como el supuesto afiche de la candidata de izquierda con la leyenda: “Vamos por la circuncisión gratuita y obligatoria para los recién nacidos”. Un planteamiento que, evidentemente, es falso.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.