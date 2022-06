Djokovic llega a 80 victorias en los cuatro Slams; “vamos por las 100”, advierte

Tras el enfrentamiento ante el surcoreano Kwon, Djokovic sumó su victoria número 80 en el torneo; se medirá en segunda ronda al australiano Kokkinakis.

Por Nacho Albarrán

Ciudad de México, 27 de junio (ASMéxico).- Seguramente, Novak Djokovic no tuvo el estreno que esperaba en Wimbledon, aunque fue muy parecido al del año pasado frente al británico Jack Draper y ya se sabe lo que ocurrió dos domingos después, cuando el serbio se proclamó campeón.

Esta vez fue el surcoreano Sonwoo Kwon, de 24 años y 81º del mundo, el que le propuso un inicio de torneo incómodo desde el primer set, aunque al final sucumbió ante la categoría de vigente campeón: 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4 en 2h27. Djokovic sumó así su victoria número 80 en el torneo (es el tercero que lo logra tras Federer (105) y Connors (84)) y es el primer tenista, hombre o mujer, que alcanza al menos esa cifra en los cuatro Grand Slams (suma 82 en el Open de Australia, 86 en Roland Garros y 82 en el US Open).

Es la 17ª ocasión en la que Nole alcanza la segunda ronda en Wimbledon, nunca ha fallado en la primera. Se enfrentará el miércoles al australiano Kokkinakis. Como manda la tradición con los campeones, el balcánico abrió el primer turno de la pista central, que tuvo que ser cubierta por culpa de las lluvias, que de manera intermitente perturbaron la jornada.

The quest for title number seven is off to a successful start for @DjokerNole#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/CC92zySTbX — Wimbledon (@Wimbledon) June 27, 2022

Despachó un partido correcto, tirando a regular, porque en la primera manga ya tuvo que levantar un 3-1, la segunda se le escapó y tanto en la tercera como en la cuarta, Kwon tuvo opciones de sumar más quiebres y tomar ventaja.

Aguantó Djokovic. “No me he sentido todo lo cómodo que me hubiera gustado, algo normal al no haber podido preparar la temporada de hierba adecuadamente. Si me hubiera roto el saque, es las otras oportunidades que tuvo, el partido podría haber cambiado”, reconoció, antes de celebrar su éxito en cuanto a triunfos en el evento que más le gusta.

“Trato de jugar mi mejor tenis en los Grand Slams, en las pistas más importantes. Tengo 80, vamos a por las 100″, advirtió. Tendrá que mejorar si quiere alcanzar ese guarismo.

