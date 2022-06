La NASA lanza su primer cohete desde un puerto espacial comercial fuera de EU

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) – La NASA ha lanzado este 26 de junio, desde el remoto norte de Australia, su primer cohete desde un puerto espacial comercial fuera de los Estados Unidos.

El acuerdo con la NASA incluye otros dos lanzamientos planeados para el 4 y el 12 de julio, todos para realizar estudios de astrofísica que solo se pueden realizar desde el hemisferio sur. Se trata del primer lanzamiento espacial comercial en suelo australiano.

History made ✅

The 1st of 3 @NASA scientific rockets has successfully launched from @ela_space Arnhem Space Centre in the NT.

It’s Australia’s 1st commercial launch & NASA’s 1st from a commercial facility outside the US.

This is a milestone moment for our 🇦🇺 space sector 🚀 pic.twitter.com/oVnAeRNfzH

