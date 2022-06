“Nun cho ga”, la cría momificada de mamut de más de 30 mil años hallada en Canadá

Los Ángeles, 27 de junio (La Opinión).- Mientras se realizaba una excavación minera en Yukón, Canadá, se descubrieron los restos modificados de un mamut bebé que vivió hace más de 30 mil años, catalogado como “uno de los animales momificados de la era del hielo más increíbles descubiertos en el mundo”.

A complete mummified baby woolly mammoth was discovered in the Klondike goldfields. Read more: https://t.co/nfvMRQnuBq pic.twitter.com/pVnR8QxQLJ

De acuerdo a los datos oficiales, el bebé, era una hembra, fue bautizado “Nun cho ga” (gran bebé animal en lengua nativa), y su piel y pelo están intactos. Estaba congelado en permafrost y, según aseguran, habría muerto hace más de 30 mil años, cuando la región se encontraba repleta de mamuts lanudos, caballos salvajes, leones de las cavernas y bisontes.

El Ministro de Turismo y Cultura canadiense, Ranj Pillai, apuntó que, “Yukón siempre ha sido un líder de renombre internacional en la investigación de la edad de hielo y Beringia”.

Mummified baby Woolly Mammoth found by #Yukon gold miner in the Klondike: Trʼondëk Hwëchʼin Elders named calf Nun cho ga, “big baby animal” in the Hän language.#Arctic #Paleontology #ClimateChange #Wildlife #WildlifePhotography #Nature #ScienceResearch https://t.co/prY0LVBxBv pic.twitter.com/4ycxHW9kUO

