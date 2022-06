“No me dan crédito cuando gano”, reclama Saúl “Canelo” Álvarez a sus aficionados

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 27 de junio (LaOpinión).- Saúl “Canelo” Álvarez se pronunció en contra de su afición al asegurar que haga lo que haga nunca recibirá el debido mérito por todo lo que ha conseguido en su carrera como boxeador, algo que los desconcierta al punto de que ha pensado en mandar “muy lejos” a la afición y centrarse únicamente en él.

En conferencia de prensa para promocionar su pelea contra Golovkin, el tapatío respondió cómo se siente ante las críticas que le hicieron sobre aceptar la trilogía con GGG 4 años después, con 40 años cumplidos para el kazajo, a lo que se mostró indiferente.

“Estoy ocupado peleando con los mejores del mundo e igual la gente no me va a dar el crédito si le gano, por eso solo me enfoco en hacer lo mejor para mí y lo que más sume en mi carrera”, respondió el mexicano.