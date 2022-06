VIDEO: Anaya dice que popularidad de AMLO se mantiene con fórmula de dividir y mentir

El excandidato presidencial acusó a López Obrador de mentir acerca del costo de la gasolina, la construcción del Tren Maya y el funcionamiento de la Línea 12 del Metro para el 24 de junio.

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su popularidad a pesar de los altos niveles de inflación e inseguridad.

En su video semanal, el panista acusó a López Obrador de tener una “formulita” que consiste en apostar por la división de la población y luego mentirle aunque la realidad sea otra.

“Lo primero que hacen los que usan la ‘formulita’ es dividir, entonces parten el país en dos: de un lado el pueblo bueno y del otro los malos”, dijo en su grabación.

Además, aseguró que es la misma que utilizan diversos dictadores del mundo: “Esto no lo inventó López Obrador. Así le hacía Trump. Del lado de los buenos, el pueblo americano. Y del lado de los malos, nosotros, los mexicanos”.

El político detalló que una vez que dividen al pueblo, “siembran algo que es clave para que funcione la formulita: se llama odio y le echan la culpa de todo a los malos del cuento” para quitarse responsabilidades.

“Así lo han hecho Trump, Hugo Chávez, Evo Morales y Daniel Ortega. El resultado de esa fórmula, en el caso de López Obrador, es que una vez que logra sembrar el odio, ya no tiene que resolver los problemas porque ya no es su culpa, o sea, aunque lleve cuatro años de Presidente, es culpa de los malos del cuento”, mencionó.

Ante este argumento, contó que cuando algo iba mal en la Unión Americana, los votantes de Trump no culpaban al entonces Presidente, sino a los mexicanos, ” un discurso que habían comprado desde la campaña”.

Asimismo, expuso que el mandatario federal repite esa fórmula utilizando el concepto del “pueblo bueno” para definir a sus simpatizantes y la “mafia del poder” para referirse a todos aquellos que esté en su contra.

Agregó que esta “formulita” se sostiene de la desigualdad que hay en México porque la división de la sociedad es más fácil de sostener con millones de personas en pobreza y unos pocos con riqueza.

Auque consideró que no será viable por mucho tiempo, pues el pueblo es consciente de los altos precios de los alimentos y servicios, así como de su fallida estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” que no está disminuyendo la inseguridad en el país.

Por último, acusó al Presidente López Obrador de mentir al negar que prometió que bajaría el precio de la gasolina, que no afectaría los ecosistemas para la construcción del Tren Maya y que la Línea 12 estaría funcionando el pasado 24 de junio, lo cual no ocurrió.

Con los precios por las nubes y la inseguridad desatada, ¿cómo conserva AMLO su popularidad? Lo hace dividiendo y mintiendo, pero todo tiene un límite. Para 2024 la mayoría va a querer un cambio. La pregunta es si la oposición estará a la altura del reto. Más nos vale que sí. pic.twitter.com/9Gi29gTs6y — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 27, 2022